Jovic al 90′ salva Pioli e il Milan: in casa della Salernitana finisce 2-2

Il Milan ha affrontato una dura prova contro la Salernitana, terminata sul pareggio 2-2 grazie a un gol salvifico di Jovic nel recupero. La partita ha visto alti e bassi per i rossoneri, che hanno perso Tomori per infortunio, complicando ulteriormente la situazione nel reparto difensivo per Pioli.

La partenza positiva del Milan

Il Milan sembrava in controllo nei primi 15 minuti, con Reijnders che trovava Leao in area e Tomori segnava di testa il gol del vantaggio su suggerimento di Rafa Leao. Tuttavia, da quel momento in poi, la Salernitana ha preso in mano il gioco, mettendo in difficoltà la difesa rossonera.

Maignan sotto pressione

Nonostante un inizio promettente, Maignan è chiamato a difendere la sua porta in diverse occasioni. Ha deviato un tentativo di Calabria su azione d’angolo e ha compiuto una spettacolare parata su un colpo di Mazzocchi. La pressione della Salernitana ha portato al meritato pareggio, con Fazio (su assist di Candreva) che ha pareggiato il conto dei gol di testa dei difensori centrali, seguendo l’esempio di Tomori

Infortunio di Tomori e cambi obbligati

La situazione per il Milan è peggiorata ulteriormente quando Tomori è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Con Florenzi spostato a sinistra e Theo Hernandez al centro della difesa, il Milan ha mostrato una vulnerabilità difensiva che la Salernitana ha sfruttato al massimo.

Il gol di Candreva ribalta il risultato

La Salernitana ha sfruttato un momento di incertezza difensiva del Milan, con Candreva che ha segnato un gol che ha ribaltato il risultato. Maignan è chiamato in causa, ma è risultato colpevole sul tiro di Candreva.

Jovic risponde al 90′

Con il Milan in ritardo e con una difesa arrangiata, Pioli ha apportato ulteriori cambi in attacco, introducendo Jovic per Bennacer e Chukwueze per Pulisic. Jovic è diventato il protagonista chiave nel recupero, trovando due volte la risposta di Costil prima di segnare con un tiro mancino su assist di Giroud.

Il pareggio che delude tutti

Il Milan è riuscito a ottenere un pareggio, ma la situazione rimane complicata per Pioli, con diversi giocatori chiave fuori per infortunio. La Salernitana, d’altro canto, può vantarsi di aver affrontato con successo una delle squadre di vertice della Serie A.