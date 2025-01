“Io canto senior” Canale 5 streaming puntata 31 gennaio 2025 (VIDEO)

30 Gennaio 2025

da mediasetplay.it

Io Canto Senior: lo show musicale su Canale 5

“Io Canto Senior” torna su Canale 5 per regalare emozioni e spettacolo. Gerry Scotti conduce la versione Senior del celebre programma musicale. Poi, il format si arricchisce della partecipazione di artisti esperti e grandi interpreti. Inoltre, l’atmosfera familiare rende ogni puntata speciale.

I partecipanti e i capitani dello show

I concorrenti di “Io Canto Senior” portano sul palco talento e passione. Poi, i capitani li affiancano e li sostengono durante ogni esibizione. Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta guidano i cantanti con consigli preziosi. Inoltre, ognuno di loro contribuisce con esperienza e carisma per valorizzare ogni performance.

La giuria d’eccezione

La giuria dello show resta un punto di forza del programma. Poi, volti noti come Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi assicurano valutazioni equilibrate. Inoltre, i giudici arricchiscono il clima con momenti di divertimento e commenti appassionati.

Dove vedere la puntata del 31 gennaio 2025

Non puoi perdere la puntata di “Io Canto Senior” del 31 gennaio 2025. Poi, se ti sei perso la diretta su Canale 5, puoi guardare la replica. Inoltre, il programma è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Questo ti permette di vivere le emozioni dello show quando preferisci.

Come seguire “Io Canto Senior” in streaming

Per accedere al video, basta visitare Mediaset Infinity. Poi, puoi scegliere se guardarlo da smartphone, tablet o smart TV. Inoltre, l’interfaccia semplice ti permette di trovare subito la puntata desiderata.

“Io Canto Senior” rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Poi, le esibizioni emozionanti e la guida dei capitani lo rendono unico. Inoltre, la disponibilità delle repliche facilita la visione per tutti. Non perdere l’occasione di seguire questo straordinario show!

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

