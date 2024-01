13 Gennaio 2024

Inter-Verona spunta l’audio del Var e il designatore Rocchi spiega: “Nasca e Fabbri responsabili allo stesso modo”

da gazzetta.it

La controversa decisione dell’arbitro Fabbri

Il controverso episodio avvenuto durante la partita Inter-Verona, che ha portato al gol del 2-1 di Frattesi nel recupero, continua a generare polemiche. L’audio relativo all’episodio è stato reso pubblico, evidenziando la situazione incriminata in cui l’arbitro Fabbri ha lasciato proseguire l’azione nonostante il difensore Duda fosse a terra in area.

L’audio in questione

Nell’audio, si sente Nasca, responsabile del Var per la partita a San Siro, esclamare: “Fischia, fischia, ma fischia santo cielo” prima che Frattesi realizzi il gol. La sua richiesta di fermare l’azione è legata al fatto che Duda è a terra in area e avrebbe voluto che l’arbitro interrompesse il gioco, nonostante Fabbri non potesse udire tale richiesta in quel momento. Rocchi, designatore arbitrale, ha successivamente confermato la correttezza di Nasca sulla necessità di fermare l’azione: “Fabbri doveva interrompere l’azione con il difensore a terra in area, soprattutto dopo che è stata colpita la traversa: lì l’azione era finita e non doveva proseguire. Non si può far giocare 3′ con un giocatore a terra in area.”

La giustificazione di Fabbri

Nell’audio, Fabbri risponde a Nasca sostenendo che Duda l’avesse guardato e si fosse “rimesso giù”, definendo l’azione una mossa furba del giocatore. Nasca, a questo punto, opta per la regolarità del gol, mentre Rocchi ammette che c’era effettivamente un fallo che non è stato notato dal Var. “Non so perché non l’ha colto il Var. L’atteggiamento di Faraoni durante Juve-Verona ci ha fatto arrabbiare tantissimo, ma non ha condizionato la decisione. E così è giusto. Fabbri non dà la giusta importanza al fallo di Bastoni. Le responsabilità su questo gol sono di entrambi, allo stesso modo.”

Riflessioni sul caso

L’episodio solleva interrogativi sull’efficacia del Var nel cogliere situazioni cruciali e sulla soggettività delle decisioni arbitrali. La polemica riguardo alle azioni contestate e alle responsabilità dell’arbitro e del Var continua a dividere gli appassionati di calcio, sollevando la necessità di una maggiore chiarezza e coerenza nelle decisioni arbitrali.

