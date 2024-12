3 Dicembre 2024

‘In campo con Flavio’ Tottenham-Roma: partita bellissima a Londra

Europa League

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si è giocata Tottenham-Roma. La partita ha visto sfidarsi due squadre in momenti completamente diversi. Il Tottenham, reduce dallo schiacciante 4-0 contro il Manchester City, è sesto in Premier League e in zona playoff di Europa League. La Roma, invece, sta vivendo un pessimo momento in campionato: dopo le sconfitte con Inter, Fiorentina, Verona, Bologna e Napoli, si trova dodicesima in classifica. Non brilla nemmeno in coppa, essendo ventesima.

La gara è iniziata subito con un calcio di rigore. Son, con una palla filtrante, ha innescato Sarr. Il senegalese si è allungato il pallone, ma Hummels lo ha anticipato in modo falloso. Dopo il controllo VAR, il signor Nyberg ha assegnato il penalty al Tottenham. Son, freddo dal dischetto, ha spiazzato Svilar, portando i padroni di casa in vantaggio dopo soli 5 minuti.

La Roma ha cercato subito di reagire con un ottimo fraseggio che ha coinvolto tutti i reparti, specialmente il centrocampo, guidato da Manu Koné. Il francese ha dominato il centrocampo in un acceso duello con Bentancur e ha conquistato il fallo che ha portato al pareggio. Dalla linea laterale, Koné è scattato e si è fatto atterrare da Johnson. Sul pallone è andato Dybala, che ha pennellato un cross perfetto per Ndicka. Il centrale ivoriano, con la schiena, ha trovato una parabola clamorosa che ha colpito la traversa e si è insaccata, battendo l’incolpevole Forster.

Subito dopo, alla Roma è stato annullato un bellissimo gol di El Shaarawy al volo per fuorigioco. Il Tottenham ha quindi abbassato il baricentro e ha iniziato a sfruttare i contropiedi. Su uno di questi, Kulusevski ha guidato l’azione, superando Hummels e servendo un cross basso verso la lunetta. Johnson, staccandosi da Angeliño, ha insaccato il pallone del 2-1. Nonostante un palo colpito da Kulusevski, la Roma ha tenuto il risultato sul 2-1 fino alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo la Roma ha mostrato un atteggiamento propositivo, con un gioco di fraseggio continuo. Tuttavia, due gol, uno di Koné e l’altro di Dovbyk, sono stati annullati per fuorigioco. Il Tottenham, dal canto suo, ha continuato a difendersi con efficacia e ha trovato spazio per attaccare, colpendo due traverse: una con Pedro Porro su punizione e l’altra con Solanke di testa.

Nel finale, il Tottenham si è chiuso, ma al 92’ la Roma ha trovato il pareggio su calcio d’angolo. Dopo una grande parata di Forster su Mancini, Soule ha battuto il corner con un sinistro a uscire, trovando Saelemaekers. Quest’ultimo ha servito Angeliño, che ha messo un cross teso sul secondo palo. Hummels, vicinissimo alla linea di porta, ha segnato il gol del pareggio, riscattandosi dopo gli errori delle ultime partite.

La partita si è conclusa con un 2-2 che ha regalato emozioni fino all’ultimo. Entrambe le squadre restano in zona playoff, ma per i giallorossi questo pareggio vale quasi come una vittoria.

