28 Novembre 2024

‘In campo con Flavio’ Manchester City-Feyenoord: partita bellissima all’Ethiad

‘In campo con Flavio’ Manchester City-Feyenoord: partita bellissima all’Ethiad

Champions League

Tutti sanno che il Manchester City sta attraversando un momento complicato, con quattro sconfitte consecutive. Il Feyenoord, invece, arriva con entusiasmo grazie a sei vittorie di fila in campionato, che gli valgono il quarto posto in classifica.

Il City parte forte, imponendo un giro palla prolungato ed efficace, costringendo il Feyenoord sulla difensiva. Nei minuti iniziali, Haaland ha due opportunità di testa, ma non riesce a segnare, interrompendo il digiuno in Champions League che dura dal 23 ottobre contro lo Sparta Praga.

Il Feyenoord riesce comunque a uscire bene dal pressing avversario, sfruttando i centrocampisti per innescare Gimenez e Paixão. Tuttavia, è il City a sbloccare il match: al 44’, Haaland subisce un fallo in area, e l’arbitro assegna immediatamente il rigore. Il norvegese, che aveva sbagliato dal dischetto contro lo Sporting Lisbona, questa volta spiazza Wellenreuther e porta in vantaggio i Citizens.

Nel finale del primo tempo, il Feyenoord prova ad avanzare ma senza impensierire la difesa del City. La prima frazione si chiude sull’1-0.

Nella ripresa, il Manchester City entra in campo con maggiore determinazione per chiudere la partita. Al 50’, Gundogan raddoppia: dopo un calcio d’angolo respinto, è il più rapido a intervenire e, complice una deviazione, batte Wellenreuther per il 2-0.

Nonostante lo svantaggio, il Feyenoord non si arrende. Paixão crea diversi spunti interessanti, ma da un recupero palla di Mateus Nunes nasce il terzo gol del City. Il portoghese avanza palla al piede, serve Haaland, che non sbaglia e realizza il 3-0 con un facile tap-in.

Il City gestisce il possesso per oltre venti minuti, evitando rischi e senza creare nuove occasioni. Tuttavia, un errore di Gvardiol permette a Hadj di smarcare Ederson e segnare il gol del 3-1.

All’82’, il muro difensivo del City crolla di nuovo: dopo un palo colpito dalla destra, Gimenez, lasciato inspiegabilmente solo, ribadisce in rete per il 3-2, riaprendo la partita. La difesa del Manchester City commette troppi errori, lasciando spazi agli attaccanti olandesi per segnare gol evitabili.

All’89’, arriva l’incredibile pareggio del Feyenoord. Hadj si rende protagonista con un lancio lungo perfetto per Paixão, che con un colpo di testa supera Ederson e serve Hancko. L’ex Fiorentina sigla il 3-3 con un altro colpo di testa, completando una rimonta insperata per i biancorossi.

Il City, incapace di gestire il vantaggio, offre una prestazione opaca, mentre il Feyenoord firma un’impresa nel finale. In classifica, il Manchester City scivola al 17° posto, mentre il Feyenoord resta nella zona playoff senza grandi cambiamenti.

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ ITALIA-FRANCIA: AZZURRI SOTTOTONO A SAN SIRO