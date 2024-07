15 Luglio 2024

‘In campo con Flavio’ – Spagna-Inghilterra: La Finale Epica di Euro 2024

Euro 2024

Manca solo l’ultima partita, che vede di fronte la Spagna, ritenuta la più forte, e l’Inghilterra, oggetto di dibattito per la sua qualità di gioco. Una competizione da cui l’Italia è stata esclusa agli ottavi, sconfitta dalla Svizzera, che poi ha affrontato proprio l’Inghilterra. Ora spazio alle due migliori squadre, che si contendono il titolo di campione d’Europa.

Il match inizia con una fase di studio prolungata, mostrando le qualità di entrambe le squadre nel controllo del gioco, seppur un po’ lento a mio parere. Tuttavia, la Spagna emerge subito per la dinamicità sulle fasce, con Nico su una parte e il promettente Lamine Yamal sull’altra, sempre pericolosi nel dribbling.

L’Inghilterra ha la capacità di ribaltare le partite con giocatori simbolo come Bellingham, Saka e Foden, insieme a giovani come Nico e Yamal, destinati a diventare leggende del calcio. Il primo tempo, purtroppo, non offre molte emozioni, con pochi affondi pericolosi dalle due squadre.

Nella ripresa, la partita prende una svolta decisiva. Gli allenatori spronano le loro squadre negli spogliatoi dicendo: “Forza ragazzi, è una finale. La squadra avversaria è forte, ma ora accelriamo e andiamo all’attacco!”

La Spagna si fa sentire subito e sblocca il match con Nico, grazie a un passaggio magistrale di Olmo e Williams che lo mette davanti a Pickford: 1-0 Spagna. Ma l’Inghilterra reagisce, con Cole Palmer che pareggia grazie a un preciso assist di Bellingham. L’angolo sinistro di Palmer supera Unai Simon e il giocatore esulta con calma, dimostrando la sua freddezza.

La partita è intensa, proprio come ci si aspetta da una finale. Entrambe le squadre lottano con forza per conquistare il titolo. Tuttavia, è la Spagna a trovare il varco decisivo con Oyarzabal all’88’. Williams serve un perfetto assist per l’esterno del Real Sociedad, che segna il gol del vantaggio. È il momento in cui la Spagna solleva il trofeo.

Dopo il gol, c’è un salvataggio miracoloso di Olmo sulla linea, che vale come un gol per la Spagna. Poco dopo, arriva il fischio finale di Letexier, che proclama la Spagna campione d’Europa per la quarta volta.

“It’s coming home” non funziona ancora!

Flavio Bussoletti

