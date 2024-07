9 Luglio 2024

‘In Campo con Flavio’ Euro 2024: Germania-Spagna – Quarto di finale pazzo a Stoccarda

‘In Campo con Flavio’ Euro 2024: Germania-Spagna – Quarto di finale pazzo a Stoccarda

Euro 2024

Si è giocato un quarto di finale bellissimo a Stoccarda, che ha messo di fronte le due squadre più forti della competizione, dati i loro giocatori straordinari. Entrambe le squadre hanno gioco, fraseggio e voglia di far sognare i propri tifosi e di tornare ad alzare al cielo un trofeo.

La partita è subito molto bella, con un ottimo fraseggio delle squadre e una forte pressione reciproca. Purtroppo il calcio vede anche infortuni, ma in questa occasione è stato veramente troppo crudele. Infatti, Pedri, dopo uno scontro di gioco con Kroos, graziato da un pessimo Taylor, resta a terra infortunato. Dunque, il centrocampista, che era già stato infortunato poco prima di Euro 2024, deve fermarsi per tutta la competizione.

Dopo un’occasione con Havertz, i tedeschi assumono fiducia e iniziano a macinare gioco e chilometri, impegnando Unai Simon e la sua difesa. La partita è quindi equilibratissima e si gioca a 100 chilometri all’ora, sembra che i giocatori non si stanchino mai. La prima frazione però finisce sullo 0-0.

La Spagna parte subito forte come nel primo tempo, ma stavolta trova il gol. Infatti, dopo un pallone dalla sinistra, Dani Olmo con un destro da fuori manda in estasi gli spagnoli, siglando l’1-0. Dopo il gol spagnolo, la Germania si scatena, crea occasioni e spazi in tutto il campo e sottomette la Spagna, che però riesce sempre, col suo spettacolare fraseggio, a trovare spazi per i contropiedi.

Arriva dunque il gol tedesco che manda la partita ai supplementari, con Florian Wirtz. L’attaccante del Leverkusen, o meglio, gioiello del Leverkusen, realizza un gol dal centro area, con il destro che si piazza all’angolino, siglando il pareggio. Dunque, tempi supplementari.

Cresce l’ansia, cresce la paura tra i tifosi, ma i giocatori restano calmi e pensano solo al campo, distaccandosi dagli spalti di Stoccarda. C’è subito una grande e fondata protesta tedesca per un evidente tocco di mano da parte di Cucurella, non fischiato da Taylor, che con le sue decisioni a dir poco discutibili ha influenzato la partita. Dopo il rigore negato, nel secondo tempo supplementare arriva il gol della Spagna, che decide la partita.

Infatti, dopo un cross di Dani Olmo, stacca di testa Merino. Il calciatore della Real Sociedad mette in porta il 2-1 al 119’! Dunque, 2-1 per la Spagna a Stoccarda. La partita finisce anche con la Spagna in 10 dopo l’espulsione per fallo da dietro di Carvajal. La Germania, a mio avviso immeritatamente, esce a testa altissima, mentre la Spagna, favorita anche da errori arbitrali piuttosto evidenti, passa il turno e affronterà la Francia in semifinale.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ EURO 2024: ITALIA SVIZZERA 0-2 – ELIMINAZIONE MERITATA PER GLI AZZURRI