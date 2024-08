26 Agosto 2024

‘In Campo con Flavio’ Parma-Milan: rossoneri ancora alla ricerca della prima vittoria

‘In Campo con Flavio’ Parma-Milan: rossoneri ancora alla ricerca della prima vittoria

Serie A

All’Ennio Tardini di Parma, si è giocata Parma-Milan. Il Parma, che nella prima partita ha dimostrato la sua qualità nel gioco stretto e nella costruzione dal basso, mentre il Milan non è andato benissimo, avendo pareggiato 2-2 al 95’ in casa con il Torino.

Questa era una partita dalle grandi aspettative e le ha sapute rispettare. Il Parma inizia subito la partita con il suo gioco propositivo, mentre il Milan prova a cercare Okafor attraverso lanci lunghi, tracciati dai centrali o dai terzini.

Il primo gol non tarda ad arrivare. Infatti, su una disattenzione difensiva rossonera, scatta sulla sinistra Valeri, che con un piattone teso in area serve Man. Il rumeno non ci pensa due volte e batte Maignan, che riesce solo a sfiorare il pallone, vedendolo poi entrare in porta.

Il Parma continua poi il suo assedio alla porta difesa da MagicMike, che però, con l’aiuto di uno straripante Pavlovic, che ci prova anche due volte di testa, riesce a respingere qualsiasi tipo di tiro o di tentativo di cross.

A fine primo tempo esce fuori il vero Milan, che, dopo aver subito tanto, riesce anche a salire in contropiede. Infatti, la prima parata di Suzuki arriva da un tiro di Reijnders, che il portiere giapponese riesce a deviare a lato. Sempre Reijnders, al 47’, con un destro da fuori area, colpisce la traversa.

La squadra rossonera cresce sempre di più, costringendo il Parma ad arretrarsi e a cercare di difendere il risultato. Ma dopo una lunga percussione in dribbling, al 66’, Leao mette al centro una palla facile facile per Pulisic, che la insacca a porta sguarnita.

Si ritorna dunque in equilibrio al Tardini, col risultato di 1-1. Il Parma, con grande cuore e coraggio, prova a rendere felice il suo pubblico cercando uno storico 2-1, mentre il Milan tenta, con il subentrato Fofana, di servire Okafor.

Al 77’, però, dopo una percussione in velocità di Almqvist, che poi crossa, la palla arriva a Cancellieri. Il tiro dell’ex Empoli sembra un po’ masticato, ma spiazza Maignan ed entra in porta! Rete favolosa del Parma, che dopo un’azione costruita benissimo, riesce a trovare il punto esclamativo per una vittoria meritatissima per i gialloblù.

La partita finisce dunque 2-1, con il Parma che vola a 4 punti in classifica, mentre il Milan resta a 1.

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ JUVENTUS-COMO: INCREDIBILE ESORDIO DI MBANGULA