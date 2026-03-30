30 Marzo 2026

‘In campo con Flavio’ – Operazione Nostalgia un tuffo nel passato: la mia esperienza tra le leggende

‘In campo con Flavio’ – Operazione Nostalgia un tuffo nel passato: la mia esperienza tra le leggende

Questo sarà un articolo diverso dal solito, infatti non commenterò partite né trasferimenti di mercato, ma una mia esperienza personale che ho vissuto ieri. Come era ormai noto da tempo, Operazione Nostalgia avrebbe festeggiato il suo decimo anniversario al Palazzetto dello Sport di Piazza Nervi, all’Eur.

Io e tre miei amici, con cui ho un canale Whatsapp, Youtube, Tiktok e Instagram chiamato “I ragazzi panchinari” e che invito a seguire a tutti i lettori di quest’articolo, abbiamo avuto la grande fortuna di esserci. Abbiamo raccolto firme e foto con leggende del calcio italiano che non abbiamo mai visto giocare, del calibro di Karagounis, Simic, Aldair, Zago, Zanetti e Denis.

Dopo quest’esperienza nella Fanzone di 3 ore, in cui abbiamo girato gli stand e comprato le magliette ufficiali di Operazione Nostalgia, siamo andati al Palazzetto per gustarci lo spettacolo. Prima c’è stata la Love Cup, una partita giocata tra leggende di calcio a 5 insieme ad Hernanes e Perrotta, in cui ha trionfato la squadra del “Profeta” con una rotonda vittoria di 9-6.

Dopo c’è stato l’autentico delirio all’Eur, con l’ingresso di leggende come Totti, Nesta, Zanetti, Veron e Aldair, che hanno giocato davanti ai nostri occhi. Abbiamo visto il torneo nel settore A1, praticamente dentro il campo, e abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile.

Dopo 3 partite bellissime, la vincitrice della Coppa di Lego (la Coppa del Mondo in collaborazione con Lego) è stata la squadra “Resto del Mondo”, capitanata da Javier Zanetti. Alla fine delle partite e della premiazione sono anche riuscito a raccogliere le firme di Fiore, ex giocatore di Lazio e Valencia, e Rubinho, ex portiere di Genoa, Como e Juventus.

Sono state partite fantastiche e siamo stati molto contenti di vedere leggende di calibro mondiale, speriamo di assistere ad altri raduni di Operazione Nostalgia, perché ci è piaciuto molto.

Flavio Bussoletti

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