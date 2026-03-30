30 Marzo 2026

‘In campo con Flavio’ – Italia il sogno continua: vittoria in semifinale e speranza Mondiale

‘In campo con Flavio’ – Italia il sogno continua: vittoria in semifinale e speranza Mondiale

Abbracciamoci forte Beppe, andiamo a Berlino. 2006. Vent’anni fa.

2010, gironi. 2014, gironi. 2018, playoff. 2022, playoff. 2026, playoff. 12 anni, ma quanto pesano. 12 anni di mancanza, di assenza. Una Nazionale come la nostra, assente per 12 anni, no dai, non si può. Sono passati 20 anni dall’ultimo Mondiale vinto, un’infinità.

Io sono un ragazzo di 14 anni e non ho mai visto un Mondiale con coscienza, del 2014 non ricordo nulla. Almeno fatelo per noi, dai. I bambini che sognano di vedere i loro idoli in palcoscenici mondiali, un ragazzo come me che vuole tifare la propria Nazionale e non guardare ancora una volta il Mondiale da spettatore, dal divano, senza squadra da tifare.

Noi ci crediamo, avete un popolo con voi, una Nazione che vuole tornare a fare paura ai giganti e a sotterrare le Nazionali emergenti, questo vogliamo essere. Ieri ci siamo giocati la semifinale e abbiamo vinto grazie a due calciatori importantissimi per noi, ma non è stato fatto ancora nulla. Ieri, alla New Balance Arena di Bergamo, abbiamo fatto il 50% del nostro dovere.

Dopo un primo tempo molto noioso, archiviamo questa pratica nei secondi 45’, grazie a due gran gol di Tonali e Kean. L’Irlanda del Nord, pur non essendo un avversario forte, ci ha impedito di segnare nel primo tempo, per questo non sono stato soddisfatto del match. La rosa c’è, il mister c’è, sfruttiamo questi mezzi.

Nel secondo tempo siamo scesi in campo con decisione e abbiamo dimostrato le nostre potenzialità. Dopo 3 occasioni, al 56’ la mette dentro Tonali, che sfrutta una ribattuta della difesa irlandese e con un destro secco batte Charles. Passiamo in vantaggio con grande merito e non abbiamo intenzione di fermarci.

Continuiamo a macinare, ma l’ottima difesa dell’Irlanda limita la maggior parte delle nostre occasioni e delle nostre avanzate, ma all’80’ chiudiamo il match con Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina, dopo aver fallito 2 occasioni, segna all’80’.

Lancio di un ancora protagonista Sandro Tonali, che innesca il numero 11, che, dopo essersi spostato il pallone sul sinistro, calcia in porta e manda in estasi il pubblico di Bergamo e ci regala la finale playoff. Vinciamo meritatamente e martedì andremo in Bosnia a giocarci tutte le nostre carte per tornare finalmente al Mondiale. Forza Azzurri!

Flavio Bussoletti

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