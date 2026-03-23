23 Marzo 2026

‘In campo con Flavio’ Champions ed Europa League italiane in difficoltà: resistono solo Bologna e Fiorentina

‘In campo con Flavio’ Champions ed Europa League italiane in difficoltà: resistono solo Bologna e Fiorentina

Serie A

In questa settimana sono stati delineati i quarti di finale di Champions, Europa e Conference League, con le nostre italiane protagoniste. Iniziando dalla serata di mercoledì, quella di Bayern-Atalanta. Dopo la vergognosa sconfitta dell’andata per 1-6, i bergamaschi hanno fatto molto turnover, senza sprecare energie in vista del campionato, che sta entrando sempre più nel vivo.

La sconfitta della settimana scorsa a Bergamo rappresenta perfettamente il “gap” tra campionato italiano e campionati esteri, che siano tedeschi, francesi oppure inglesi: le squadre estere mettono costantemente in difficoltà le italiane. Questo avviene a causa del basso ritmo delle partite, della forma fisica superiore dei giocatori che militano all’estero e per molti altri fattori. Non ha intenzione di fermarsi il Bayern, che anche al ritorno mette in difficoltà l’Atalanta.

La sblocca Kane su rigore nel primo tempo, concretizzando solo una delle tantissime occasioni avute nella prima metà di frazione. I tedeschi infatti concedono poco in difesa e sono solitamente cinici in attacco, con Kane, Diaz e Karl che creano tantissime occasioni. Prova a concludere il primo tempo in avanti la Dea, che ha anche un’occasione, ma senza segnare. Dilaga nella seconda parte di gara il Bayern, che con il secondo gol di Kane, una rete di Karl e di Luis Diaz fissa il punteggio sul 4-0.

L’inglese scaglia un destro d’esterno all’incrocio precisissimo, che non lascia scampo a Sportiello. Entra definitivamente nella partita Luis Diaz, che manda in tilt la difesa bergamasca in occasione del terzo e del quarto gol. Il colombiano favorisce prima la marcatura di Karl e poi segna lui stesso con un tocco morbido perfetto. Trova il gol della bandiera Samardzic all’85’, che colpisce bene di testa sulla spizzata di Pasalic.

Termina così il match, così come l’avventura europea dell’Atalanta, che era l’ultimo baluardo delle italiane in Champions. Le sfide dei quarti di finale saranno Real-Bayern, Sporting-Arsenal, Psg-Liverpool e Atletico Madrid-Barcellona, tutte sfide bellissime che ci regaleranno tante emozioni.

Giovedì si è giocato l’euro derby di ritorno tra Roma e Bologna, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico. Una partita bellissima, frizzante e piena di occasioni, di emozioni e di colpi di scena. Il gol del vantaggio, dopo un inizio di primo tempo con più tattica che occasioni, lo segna Rowe. L’inglese, dopo essersi liberato della marcatura di Mancini, scaraventa un destro perfetto che si infila sotto la traversa, non lasciando scampo a Svilar.

A mio avviso il gol dei rossoblù è meritato, dato che si sono mostrati sin da subito più lucidi e decisi nelle scelte e nei contrasti. Reagisce ancora una volta subito dopo lo svantaggio la Roma, che pareggia dopo appena 10 minuti il match con l’ormai solito Evan Ndicka. L’ivoriano batte Ravaglia con un bel colpo di testa su assist di Pellegrini: ottima reazione dei giallorossi, che rimettono subito in parità match e parziale.

Come detto in precedenza, è una partita piena di ripartenze e di occasioni ed infatti, appena 30 secondi prima del fischio finale del primo tempo, Zortea si procura un calcio di rigore. El Shaarawy atterra l’ex Cagliari in area; sul dischetto si presenta Bernardeschi, che batte Svilar incrociando col mancino. Ancora poco lucida nelle letture la Roma, che concede un calcio di rigore pochissimi istanti prima della fine.

Il secondo tempo inizia come è finito il primo, con il Bologna in attacco e in gol. Errore bruttissimo di Ndicka, che regala il pallone a uno scatenato Rowe, che tocca per Castro. L’argentino non ci pensa due volte e scarica un destro fortissimo che si spegne alle spalle di Svilar: ormai sembra finita per i giallorossi. Gol meritato ancora una volta dei rossoblù, che si sono dimostrati ancora una volta efficienti nel pressing, sempre a mettere in difficoltà la difesa romanista.

Nella Roma però, dopo l’1-3, si accende qualcosa. Forse spinta dal tifo, forse una reazione d’orgoglio o di cuore, ma la Roma rimonta. In quei folli 11 minuti si apprende quanto il calcio possa essere imprevedibile. Il rigore di Malen prima e il piazzato col mancino di Pellegrini poi regalano ai giallorossi altri 30 minuti, i supplementari. Rimonta strameritata per la Roma, che nonostante le assenze riesce comunque a rimontare una squadra come il Bologna, che ha molta qualità soprattutto in attacco. Quando non basta la grinta ed il cuore fa male, ma nel calcio si premia alcune volte la squadra che ha fatto la prestazione migliore complessivamente, forse per questo la vince il Bologna.

Dopo un primo tempo supplementare molto noioso, forse perché le due squadre hanno timore di prendere gol, nel secondo tempo supplementare, al 111’, Cambiaghi porta il Bologna ai quarti di Europa League. Palla perfetta di Dallinga per l’ex Empoli, che di prima conclude con il pallone che accarezza il palo prima di entrare in rete. Non riesce a reagire la Roma, colpita sia fisicamente che mentalmente. Finisce così: il Bologna gioca meglio nella complessità del match e viene premiato; la Roma rimonta ma si spegne nel momento più importante e nel momento in cui si doveva restare più lucidi.

Continua il momento nero degli uomini di Gasperini, che se vogliono credere in un miracolo Champions devono sicuramente alzare i giri del motore. Momento opposto per il Bologna, che sembra aver superato il momentaccio di gennaio e febbraio. I ragazzi di Vincenzo Italiano sfideranno l’Aston Villa nei quarti, con l’andata al Dall’Ara ed il ritorno a Birmingham.

Passa la Fiorentina in Conference, che batte il Rakow sempre per 2-1, con Ndour e Pongracic protagonisti. Dopo un primo tempo anonimo e senza molti spunti, la Fiorentina ha subito un brivido. Infatti Struski trafigge un colpevole Christensen, che si fa trovare impreparato sul suo palo. Mette alle strette il Rakow dopo il gol la Viola, che alza il baricentro di almeno 20 metri, con Fagioli che fa da nucleo del gioco, Piccoli come finalizzatore e Ndour come uomo da inserimento. Proprio grazie all’italiano i ragazzi di Vanoli pareggiano il match, a mio avviso meritatamente.

Piccoli fa sponda perfettamente per Ndour, che calcia con deviazione e trova la porta, facendo 1-1. Lottano i cechi, che provano a fare il 2-1, ma la difesa della Viola è molto organizzata, stretta ed effettua bene i movimenti tattici necessari per limitare i padroni di casa. I rossoblù ottengono un rigore poi revocato, ma a spuntarla sono gli ospiti. Tutti su, compreso il portiere, che si posiziona in area, favorendo il contropiede a porta sguarnita dei viola. Opta per il tiro da metà campo Marin Pongracic, che chiude ogni discorso e manda la Fiorentina ai quarti di Conference, dove affronterà il Crystal Palace.

Restano solamente Bologna e Fiorentina in Europa per le italiane, nessuna in Champions, nella competizione che dominavamo 20 anni fa.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – COMO-ROMA 2-1 RIMONTA E SOGNO CHAMPIONS FABREGAS VOLA