17 Giugno 2026

‘In campo con Flavio’ Mondiali 2026 – Messi eterno: tripletta all’Algeria e record di Klose eguagliato

‘In campo con Flavio’ Mondiali 2026 – Messi eterno: tripletta all’Algeria e record di Klose eguagliato

Ma quanti anni ha Messi? 39? Impossibile. Per quello che fa, è impossibile. Superati 6 record, eguagliato il più grande di tutti. Eterno, direi, no? Prima partita del girone contro l’Algeria per l’Argentina di Lionel Scaloni. Un tifo stupendo: nonostante si sia giocato a Kansas City, sembrava la Bombonera. In campo l’Algeria gioca, non ha paura, palleggia e arriva anche in porta. Si vede anche annullare un gol al 7’, poi però, dopo il primo gol, si perde.

L’Argentina, dopo che la “Pulga” sblocca il match con un mancino all’incrocio, prende fiducia e inizia a imporre il suo gioco. Imposta De Paul con una sicurezza invidiabile. Si passa sempre dai piedi di Messi, che rifinisce in porta oppure allarga per gli esterni. Si vede poco il “nostro” Lautaro, che tocca pochi palloni. I riflettori sono puntati tutti su Messi, che, in 16 minuti del secondo tempo, ne fa altri due.

Il primo su una respinta corta di Zidane, dopo un tiro di Mac Allister, addirittura di destro; il secondo su una bella traccia di Nico Gonzalez: mancino e gol. Estasi totale per il re: 16 gol al Mondiale, eguagliato Miroslav Klose, non proprio il primo che passa. A questo punto le domande sono due, ma la risposta sembra scontata: Messi supererà Klose? E vincerà il secondo Mondiale di fila?

Flavio Bussoletti

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