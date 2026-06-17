17 Giugno 2026

‘In campo con Flavio’ Mondiali 2026 – Capo Verde nella storia: la Spagna si ferma contro il muro di Vozinha

‘In campo con Flavio’ Mondiali 2026 – Capo Verde nella storia: la Spagna si ferma contro il muro di Vozinha

La Spagna di De La Fuente ha iniziato il suo percorso, con qualche acciacco, vedi Lamine Yamal e Nico Williams, contro una Nazionale all’esordio storico al Mondiale: Capo Verde. I capoverdiani erano nettamente sfavoriti, ma, con un’organizzazione difensiva invidiabile e un super portiere, hanno conquistato un punto per la storia.

Forse c’è stato qualche errore dalla panchina da parte di De La Fuente, ma i giocatori della Nazionale spagnola sembravano scarichi, soprattutto nel secondo tempo, quando hanno passato quasi 45 minuti a palleggiare sulla trequarti di Capo Verde. Ha messo tanto anche Vozinha, portiere 40enne della Nazionale capoverdiana, che ha un po’ deciso la partita, conquistandosi infatti anche il premio di migliore in campo.

Gioca nella seconda divisione portoghese, ma sembrava il miglior portiere di qualunque campionato. I pochi tiri in porta degli spagnoli sono stati tutti neutralizzati, anche con parate bellissime, come per esempio quella sul colpo di testa di Oyarzabal e quella su Ferran Torres. Poche sortite offensive per Capo Verde, che è arrivata in porta veramente poche volte, creando zero occasioni pericolose, al contrario delle 10 della Spagna.

Non scopriamo di certo oggi che la Spagna può comunque giocarsi il primo posto, anche grazie al risultato delle altre squadre nel suo girone: Arabia Saudita-Uruguay è terminata infatti 1-1. Capo Verde può sognare, invece, il terzo posto. Lottando con l’Arabia Saudita, magari i capoverdiani possono regalarsi un risultato storico: una Nazionale al debutto ai sedicesimi, storia pura.

A mio avviso, concludendo, la Spagna meritava ovviamente il gol, ma mi sento di dire che, con le parate di Vozinha e la grande difesa composta da Pico e Borges, Capo Verde si è meritato questo punto.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – MONDIALI 2026 PARTE LA GRANDE FESTA DEL CALCIO