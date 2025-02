4 Febbraio 2025

‘In campo con Flavio’ – Milan-Inter: la riprendono all’ultimo gli uomini di Inzaghi

Serie A

Ancora derby di Milano.

Per la terza volta le due compagini si sfidano: una volta in Supercoppa a Riyadh e due in campionato, con questa. Non è andata benissimo per i favoriti. Infatti, l’Inter ha perso entrambi i derby: uno per 1-2 e l’altro per 2-3. Ma oggi è più importante del solito.

Con una vittoria, i nerazzurri potrebbero raggiungere il Napoli, che deve giocare a Roma contro i giallorossi. Dall’altra parte, in casa rossonera, non si naviga in ottime acque. Infatti, dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria, il morale si è un po’ abbassato. Ma un derby è un derby. Quello di Milano lo conosciamo bene: sempre coreografie speciali, striscioni di sfottò per tutti i 90 minuti e tifosi della squadra di casa che non smettono di cantare nemmeno per un minuto, sempre a sostenere gli undici in campo. Ma, come sempre, è il rettangolo verde a parlare.

Assenza pesante in casa Milan: Fofana, diffidato contro il Parma, ha preso il cartellino che gli fa saltare il derby. Al suo posto c’è Musah. In casa Inter, invece, formazione tipo: sempre con la difesa a tre, con Dimarco e lo scatenato Dumfries sugli esterni. Il centrocampo è quasi una filastrocca, e lì davanti, El Toro, che si è svegliato, è affiancato dalla corsa e dal tiro di Thuram.

La partita parte con ritmi bassi: le due squadre si studiano. Il gioco del Milan si sviluppa nella zona di Reijnders, quindi quella più vicina ad Abraham, che oggi gioca titolare. Per l’Inter, invece, i protagonisti del primo tempo sono i centrocampisti centrali. Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella fanno un lavoro da applausi: si scambiano posizioni con i difensori, impostano e attaccano. Sono loro il cuore dell’Inter.

Proprio agli uomini di Inzaghi vengono annullati due gol per fuorigioco nel corso del primo tempo. Nel primo caso, Lautaro aveva messo in porta un tap-in vincente, ma Dimarco, autore dell’assist, era in offside. Nel secondo, un ottimo tocco di destro dell’argentino aveva battuto Maignan, ma il fuorigioco di Dumfries annulla tutto. Al 45’, dopo una partita di contenimento senza grandi azioni offensive, eccetto un tiro di Reijnders, il Milan la sblocca. Allo scadere della prima frazione, Reijnders manda in profondità Leao. Il portoghese crossa, Sommer respinge e, sulla ribattuta corta, l’olandese segna il suo nono gol in stagione, facendo impazzire i tre quarti di stadio occupati dai tifosi milanisti.

Il secondo tempo è decisamente più combattuto. Il Milan si fa vedere di più in attacco, ma l’Inter costruisce diverse occasioni pericolose. I nerazzurri collezionano tre clamorose palle gol. La prima arriva con Bisseck, che colpisce il palo esterno su calcio d’angolo. Ancora corner, ancora palo: questa volta di Thuram. L’ultima occasione si presenta al 90’, quando Dumfries stacca di testa e colpisce nuovamente il palo destro, sfiorando la settima rete stagionale.

Da sottolineare l’ottimo ingresso di Zalewski, che porta dribbling, freschezza sulla fascia sinistra e, soprattutto, tanti cross precisi. Al 93’, serve l’assist per il gol di De Vrij. Uno degli ultimi palloni, quasi quello dell’Ave Maria: cross di Bisseck, Zalewski controlla di petto e scarica per De Vrij, che la gira in porta. Questa volta niente fuorigioco, niente pali. Solo gol. Solo boato a San Siro. Un attimo di silenzio, poi un piccolo boato nerazzurro. Le bandiere smettono di sventolare per un attimo, giusto il tempo di esultare per un pareggio che sembrava utopia.

Forse l’uomo meno atteso, come nel derby precedente con Gabbia. Questa volta è De Vrij il protagonista del match. La Roma ha fermato il Napoli con un pareggio nel recupero, impedendo ai partenopei di allungare. I nerazzurri restano in corsa per lo scudetto.

