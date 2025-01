31 Gennaio 2025

‘In campo con Flavio’ – Champions League: Inter agli ottavi Milan Juventus e Atalanta ai playoff Bologna eliminato

Champions League

Ecco l’ottava giornata di Champions, l’ultima della fase a campionato.

Mercoledì c’è stata una maxi serie di partite alle ore 21:00, ma in tutte c’era almeno una squadra che doveva vincere per arrivare ai playoff o nelle prime otto.

Delle nostre cinque italiane, solo una ha ottenuto il verdetto: il Bologna.

Infatti, dopo un percorso difficile con tre pareggi, quattro sconfitte e una vittoria, è stato eliminato ma esce a testa altissima.

Mentre per le altre quattro serviva la vittoria per entrare nelle prime otto.

La Juventus non ha centrato l’obiettivo, data la brutta prestazione contro il Benfica, che ha fruttato il risultato di 0-2, portando alla seconda sconfitta in Champions dopo quella contro lo Stoccarda, sempre in casa.

Per l’Atalanta, invece, era molto difficile arrivare nelle prime otto, data la sfida proibitiva in trasferta contro il Barcellona. Tuttavia, il pareggio ottenuto rappresenta un ottimo segnale, anche se non porta alla qualificazione diretta.

L’Inter, invece, domina in casa contro il Monaco e si conferma una grande squadra, arrivando quarta nella fase a campionato, con una tripletta di Lautaro.

Per il Milan, invece, arriva, prima del derby di Milano, una sconfitta poco convincente: i rossoneri perdono 2-1 in casa della Dinamo Zagabria, finendo in dieci uomini per l’espulsione di Musah.

Dunque, Atalanta, Milan e Juventus saranno ai playoff, e le ultime due probabilmente si sfideranno, mentre il Bologna purtroppo non è riuscito a passare. Si può dire che abbia pagato l’inesperienza europea. L’Inter, invece, con un netto 3-0, accede direttamente agli ottavi.

Saltano all’occhio le eliminazioni di Stoccarda e Lipsia, due squadre che ci si aspettava arrivassero più avanti nel torneo.

Sorprendenti le posizioni di Manchester City, Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Sporting, tutte ai playoff, che non renderanno la vita facile alle squadre italiane.

Ora non ci sarà più la fase a campionato, ma inizieranno le fasi regolari: prima i playoff e poi le tanto attese fasi finali, dove speriamo di vedere tutte le nostre italiane protagoniste sui campi d’Europa.

Flavio Bussoletti

