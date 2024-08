7 Agosto 2024

‘In campo con Flavio’ Mercato Atalanta: ancora pochi acquisti per Gasperini

I nerazzurri dell’Atalanta hanno portato a Zingonia tre nuovi acquisti finora. Si tratta di Godfrey, arrivato dall’Everton, il classe ‘98 è stato acquistato per una cifra intorno ai 10-15 milioni. È un ottimo rinforzo per la retroguardia atalantina; infatti, l’inglese con molta probabilità andrà a giocare titolare accanto a Scalvini. Tuttavia, manca ancora un terzino destro da acquistare, mentre sulla sinistra l’Atalanta è coperta da Ruggeri.

Oltre al difensore, è arrivato a Bergamo Nicolò Zaniolo. L’ex calciatore della Roma, classe ‘99, è indubbiamente uno dei giocatori più forti della rosa, grazie alla sua strabiliante tecnica nel dribbling e nel tiro. È un giocatore che però commette molti falli di reazione, accumulando un gran numero di cartellini gialli. Zaniolo è anche un calciatore duttile e può giocare come mezzala di centrocampo, sulla trequarti insieme a Koopmeiners (anche se quest’ultimo è molto vicino alla Juve) oppure come esterno, sia sinistro che destro. L’ex Aston Villa rappresenta dunque un’ottima opzione per la duttilità, e questo aiuterà molto Gasperini.

L’ultimo acquisto finora è Sulemana. Il centrocampista ghanese arriva dal Cagliari. Molto probabilmente farà da riserva a Ederson, ma comunque rappresenta una solida opzione per il centrocampo e avrà anche lui i suoi minuti nel corso della stagione.

Per quanto riguarda le cessioni, l’Atalanta ha ceduto Okoli al Leicester per 14 milioni di euro, Miranchuk all’Atlanta per 12 milioni, Cambiaghi al Bologna per 10 milioni, e Hateboer al Rennes per 3 milioni. Le altre cessioni effettuate dagli orobici sono tutti riscatti da prestiti, come quelli di Zapata e De Ketelaere.

Dunque, il mercato dell’Atalanta, a differenza di quello di altre squadre, è ancora in fase di sviluppo. Vedremo cosa ci riserverà questo fine mercato.

Flavio Bussoletti

