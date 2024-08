5 Agosto 2024

‘In Campo con Flavio’ Calciomercato Milan: colpi d’esperienza per Fonseca

Calciomercato Serie A

Il Milan, per ora, sta facendo un ottimo mercato, con acquisti che fanno ben sperare la piazza e Milanello. Arrivato il nuovo allenatore Paulo Fonseca, tra l’altro ex Roma, ora la società guidata da RedBird si sta concentrando sui giocatori.

Sono arrivati infatti:

Pavlovic

Un ottimo colpo per la retroguardia, da affiancare a Tomori nella formazione titolare, mettendo Kalulu in riserva. Questo colpo era necessario dato l’addio di Simon Kjaer e la debolezza della difesa. L’ex Salisburgo, infatti, rappresenta solidità difensiva e ha una buona forma fisica per fermare tutti gli attaccanti di questa Serie A.

Morata

Di centravanti come Morata ce ne sono pochi. Infatti, lo spagnolo, fresco di medaglia d’oro all’Europeo, è un attaccante che lavora poco spalle alla porta, che tende sempre a ricevere con il corpo orientato verso la porta. Dunque, il Milan davanti è più che coperto, con tutti calciatori di qualità, come Pulisic, lo stesso Morata e Chukwueze. La società rossonera, però, ha dovuto affrontare l’addio di Giroud, che, nonostante l’età, garantiva sempre i suoi 10 gol annui. Il francese si trasferisce al LAFC.

Non condivido il non riscatto di Charles De Ketelaere. Il calciatore belga, che l’anno scorso ha giocato con la maglia nerazzurra dell’Atalanta, ha fatto un’ottima stagione, contribuendo in modo importante alla corsa Champions e alla vittoria dell’Europa League. Dopo una stagione del genere, se fossi stato il Milan, l’avrei riscattato, per dare qualità al mio reparto e soprattutto per non andare a rinforzare una mia rivale.

Le altre cessioni sono state:

Krunic a titolo definitivo al Fenerbahce per 3,5 milioni

Simic all’Anderlecht per 3 milioni

Maldini al Monza a titolo definitivo a parametro zero

Caldara al Modena a titolo definitivo a parametro zero

Mentre i prestiti sono:

Colombo all’Empoli

Romero all’Alaves

Vasquez all’Empoli

Un obiettivo concreto del club rossonero è Emerson Royal. Infatti, si sta chiudendo la trattativa con il Tottenham per una cifra complessiva di 18 milioni, un ottimo colpo per la fascia destra, che andrebbe a dare esperienza anche europea alla squadra. Non sono state fatte altre offerte importanti per altri calciatori, ma comunque il mercato del Milan sta prendendo forma per una squadra che punta a giocarsi la Champions League. Nel prossimo campionato ci sarà una lotta per lo scudetto all’ultimo sangue.

Flavio Bussoletti

