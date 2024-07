30 Luglio 2024

‘In Campo con Flavio’ Calciomercato Juventus: ottimi colpi finora per i bianconeri

Questa sessione di calciomercato ci sta regalando molte sorprese. Tra cui l’acquisto di Soule per la Roma, quello di Morata per il Milan e, infine, per la Juventus, Douglas Luiz. Infatti, il centrocampista brasiliano è uno dei colpi messi a segno dalla Juve in questa prima metà di mercato. A lui si aggiungono Adzic per le giovanili, Kephren Thuram, Michele Di Gregorio e Juan Cabal.

La squadra guidata da Thiago Motta ha messo a segno acquisti importanti. Compensati anche da cessioni di giocatori della Next-Gen, come Huijsen e Soule. Infatti, il primo è andato al Bournemouth per una cifra di 25 milioni. Mentre il secondo si è trasferito alla Roma per una cifra di 30 milioni.

Dunque, la Juve sta guadagnando non poco grazie alla sua squadra Next-Gen, che milita in Serie C. Per la Juve, i giocatori acquistati rappresentano un valore aggiunto a livello tecnico. Infatti, giocatori come Kephren Thuram e Douglas Luiz sono di un certo calibro e faranno sicuramente la differenza a Torino, puntando a vincere lo Scudetto.

Il centrocampista brasiliano ha un valore di 50 milioni, cifra che include anche Iling-Junior. Kephren Thuram, invece, è arrivato per 25 milioni. Una cifra che, a mio avviso, è molto bassa dato il suo ottimo potenziale e la sua leadership in mezzo al campo.

Gli ultimi due acquisti sono quelli di Di Gregorio, ex portiere del Monza, ottimo acquisto data la qualità del giocatore, e Juan Cabal, ex terzino del Verona, che probabilmente sarà titolare al posto di Alex Sandro. Il primo rappresenta sicurezza tra i pali, necessaria alla Juve dopo la quasi sicura cessione di Szczesny, con Perin che farà la riserva. Cabal, invece, darà più qualità alla fascia destra dopo l’addio di Alex Sandro.

Come obiettivo, la Juve ha al momento Rieder, centrocampista dello Stoccarda, attualmente in prestito dal Rennes, che garantirebbe un’ottima tenuta del centrocampo e potrebbe anche lottare per un posto da titolare.

Questa prima parte di mercato ha garantito alla Juve la possibilità di competere per il campionato e con molte probabilità di piazzarsi in una buona posizione alla fine di questa Serie A.

Flavio Bussoletti

