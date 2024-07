27 Luglio 2024

‘In Campo con Flavio’ Calciomercato Fiorentina: ufficializzato Colpani obiettivi McKennie e Tessmann

Alla corte di mister Palladino sono arrivati alcuni giocatori di livello, come Colpani. Lo stesso ex Monza è stato appena ufficializzato. Venuto alla corte di Palladino, perché era il suo passato allenatore, Colpani rappresenta un grande colpo per la Viola, che aspettava un giocatore di tecnica per affiancare Nico Gonzalez sulla trequarti.

L’ex fantasista del Monza infatti può ricoprire diversi ruoli, come l’esterno d’attacco, il trequartista, la seconda punta e il centrale di centrocampo. La Fiorentina aveva molto bisogno di un centrocampista, data la partenza di Maxime Lopez, Castrovilli, Duncan, Bonaventura e Arthur.

Ovviamente la Fiorentina dovrà cercare altri centrocampisti, ed è interessata anche a Bondo, fortemente voluto da Palladino. I gigliati avevano anche bisogno di un paio di rinforzi in difesa; infatti, hanno ingaggiato Valentini e Pongracic. Quest’ultimo era indirizzato al Rennes, ma l’interesse della Fiorentina e l’occasione di rimanere in Italia l’hanno attratto di più.

Mentre Valentini è un difensore centrale di qualità che arriva dal Boca, si devono limare gli ultimi dettagli, e soprattutto si deve decidere il quando: a gennaio o subito? Questo si deciderà nella trattativa che sta andando a gonfie vele.

L’ultimo acquisto ufficiale della Viola di questa prima metà di calciomercato è Kean. L’attaccante italiano arriva dalla Juventus per una cifra di 13 milioni più 5 milioni di bonus. L’ex Verona arriva per sostituire Belotti, dunque Beltran, secondo il modulo di Palladino che ancora non si sa ufficialmente, dovrebbe tornare a giocare trequartista, con Kean unica punta.

Come detto dal titolo, la Viola desidera Tessmann del Venezia, sul quale si era interessato anche l’Inter, ma che per varie ragioni ha abbandonato la corsa; tuttavia, la squadra di Milano resta sullo sfondo. Mentre McKennie è più un’idea che, piano piano, si sta facendo più seria. Dunque, si avranno contatti nei prossimi giorni per provare a ingaggiare un centrocampista, cosa necessaria data la serie di cessioni.

Dunque, la Fiorentina sta costruendo una buona squadra, che potrebbe comodamente raggiungere la tanto agognata e famigerata vittoria della Conference League sotto la guida di Palladino.

Flavio Bussoletti

