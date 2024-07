24 Luglio 2024

‘In Campo con Flavio’ Calciomercato Bologna: Zirkzee ceduto Dallinga e Hummels i Nuovi Obiettivi

Questa edizione del calciomercato presenta molte trattative pesanti. Facciamo un esempio: Morata-Milan.

Un’altra trattativa riguarda l’Arsenal e il difensore esploso nella scorsa stagione, Riccardo Calafiori. Il Bologna ha già venduto uno dei suoi pilastri, Joshua Zirkzee. Inoltre, un altro pilastro, Ferguson, è attualmente indisponibile per una rottura del crociato. Pertanto, la cessione di Zirkzee potrebbe risultare molto rischiosa per il Bologna.

A mio avviso, il Bologna potrebbe guadagnare una somma significativa dalla vendita di Zirkzee per ripristinare quasi totalmente la squadra. Tuttavia, i giocatori che hanno dimostrato di rendere sono già tesserati con altre squadre, e quindi la cessione comporta un rischio.

La cessione di Zirkzee sembra ormai prossima alla conclusione per una cifra monstre che si avvicina ai 50 milioni di euro. Ora spetta a Sartori trovare il sostituto. Quello di Zirkzee è già stato trovato: si tratta di Thijs Dallinga, centravanti proveniente dal Tolosa. Dallinga è molto fisico e dotato di buona tecnica, ma non è abituato alla Champions League e, a mio avviso, è inferiore a Zirkzee.

Se fossi stato Sartori, avrei puntato su un centravanti giovane ma con esperienza in competizioni europee. In questo senso, Mats Hummels, contattato dal Bologna, rappresenterebbe un ottimo acquisto per la sua solidità difensiva, il carisma, e il ruolo di leader di spogliatoio, oltre alla sua abilità nei colpi di testa.

Inoltre, potrebbe essere a rischio anche il posto di Lucumí. Se non dovesse rinnovare il contratto, avrebbe poche possibilità di rimanere in rossoblù. Il Corriere dello Sport ha riportato che ci sarebbe stato un interesse della Roma, insieme ad altre squadre estere.

Dunque, il Bologna, che giocherà la Champions League, deve trovare esperienza in mezzo al campo con giocatori che abbiano già giocato in competizioni europee. Vedremo se il team di Sartori riuscirà a ingaggiare i giusti giocatori per arrivare in fondo sia nelle coppe che nel campionato.

