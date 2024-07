18 Luglio 2024

‘In Campo con Flavio’ Calciomercato Roma: obiettivi Soulé Chiesa ed En-Nesyri

Calciomercato Serie A

La Roma si sta muovendo con varie trattative sul calciomercato. Dopo aver acquistato Enzo Le Fee, ora la Roma vuole perfezionare l’attacco con gli acquisti di Chiesa, voluto da De Rossi, En-Nesyri, con la Roma in concorrenza col Fenerbahce. E infine il più discusso, Matias Soulé.

L’argentino sarebbe un ottimo colpo per la Roma, data la duttilità del giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra. Infatti, per adattare bene Soulé, basterebbe schierare un 4-2-3-1, con Soulé sulla sinistra o sulla destra, Pellegrini al centro e Dybala a destra o a sinistra. Per la Roma questo colpo rappresenterebbe anche un miglioramento della rosa. Che fino ad ora, oltre a El Shaarawy e Dybala, è priva di uomini che saltano l’uomo.

Si dice sui siti di calciomercato che la Roma abbia presentato un’offerta di 25 milioni alla Juve. Il calciatore è convinto della piazza, dati anche i suoi amici Dybala e Paredes, con cui in campo ha una strabiliante intesa. Il club giallorosso, che oggi ha anche presentato la nuova prima maglia ufficiale, ha superato la concorrenza del Leicester, che ora vira su un calciatore di Serie A, Saelemaekers.

In mente, oltre a Soulé, ci sono i nomi per l’attacco di En-Nesyri, già citato, con la Roma che fa concorrenza al Fenerbahce, Sorloth, nome caldo ma che costerebbe 30 milioni, e Jonathan David, che rappresenterebbe un ottimo colpo come punta. Dunque, i nomi sono molto promettenti, ma ora Ghisolfi deve fare il suo lavoro e portare a Roma questi giocatori, che farebbero ambire la Roma alla Champions League.

Lascia però dei dubbi la risposta di Thiago Motta, che dichiara Soulé un calciatore della Juve e che si sta allenando molto bene. Vedremo cosa ci porterà questo calciomercato.

