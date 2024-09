4 Settembre 2024

‘In campo con Flavio’ – Juve-Roma: partita a sprazzi allo Stadium

Serie A

Allo Juventus Stadium di Torino si è giocata Juventus-Roma, una partita che, come ogni big match, ha già un peso significativo sin dalle prime giornate di campionato. La Juventus, in questo avvio di stagione, si è dimostrata la squadra più pronta e poteva rappresentare un serio pericolo per una Roma ancora in fase di rodaggio.

La partita inizia con ritmi bassi, caratterizzata da un possesso palla che mette in evidenza l’esordiente Pisilli, sorprendentemente schierato titolare accanto a Cristante e Pellegrini. Ci si aspettava un Dovbyk incisivo e determinante per l’attacco romanista, ma, stretto nella marcatura di Gatti, è stato completamente annullato.

Come suggerisce il titolo, la partita si è sviluppata a sprazzi, con qualche ripartenza di Soulé per la Roma e Yildiz per la Juve. L’occasione principale del primo tempo arriva verso la fine, con Vlahovic protagonista. Un cross dalla destra di Mbangula innesca il serbo, che colpisce male di sinistro; il pallone prende una traiettoria strana e insidiosa, ma Svilar riesce a neutralizzarlo con un intervento decisivo. Il primo tempo si chiude quindi senza particolari emozioni, sullo 0-0.

La ripresa segue lo stesso copione, nonostante l’ingresso in campo di Koopmeiners e Conceição per la Juventus. La squadra bianconera crea più occasioni, entra più spesso nella metà campo avversaria e si dimostra pericolosa, mentre la Roma, grazie a ottime chiusure difensive, cerca di ripartire in contropiede. Tuttavia, la partita rimane bloccata, senza reali occasioni da gol, con le due squadre che si contendono il pallone a centrocampo.

Entrano in campo i nuovi acquisti di mercato, protagonisti di una partita spenta e priva di emozioni. Per la Roma fa il suo ingresso Kone, mentre per la Juventus entra Gonzalez; entrambi offrono spettacolo con alcune giocate interessanti. La partita si conclude quindi sullo 0-0, un pareggio a reti inviolate in una gara che ha offerto poco, guadagnandosi l’etichetta di “partita degli esordi”. Ora la sosta, con la ripresa fissata per il 15.

Flavio Bussoletti

