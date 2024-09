10 Settembre 2024

‘In Campo con Flavio’ Israele-Italia: punteggio pieno per gli Azzurri nel girone di Nations League

‘In Campo con Flavio’ Israele-Italia: punteggio pieno per gli Azzurri nel girone di Nations League

Nations League

A Budapest, al Bozsik Stadium, si è disputata Israele-Italia. In questa partita, la nazionale tricolore ha la possibilità di raggiungere il punteggio pieno nel girone di Nations League, dopo la clamorosa vittoria contro la Francia. Israele, invece, dopo aver perso contro il Belgio per 2-0, è in cerca di punti preziosi.

Proprio per questo, Israele attacca con intensità nei primi 20 minuti, senza però riuscire a trovare il gol, anche di fronte a una difesa italiana modificata. Infatti, data l’assenza di Calafiori, pilastro della retroguardia, viene schierato il nuovo difensore del Napoli.

L’Italia di Spalletti si difende bene e al 38’ trova il vantaggio con un gran gol di Frattesi. Cross teso di Dimarco dalla sinistra, sul quale si avventa proprio Frattesi. Il centrocampista dell’Inter controlla di petto e trova una traiettoria straordinaria, che si insacca all’angolino basso alla destra del portiere.

Grande azione corale dell’Italia, che, come contro la Francia, gioca maggiormente palla a terra, cercando con più frequenza gli esterni per creare pericoli con i cross. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-1.

Il secondo tempo riprende con lo stesso copione: ritmi bassi, l’Italia che gestisce il possesso e Israele che attende nella propria metà campo. Dalla panchina israeliana entra anche Gloukh, giovane talento in forza al Salisburgo, che aggiunge qualità sulla fascia sinistra. Nonostante il suo ingresso, l’Italia riesce a raddoppiare con Kean.

Moise Kean, infatti, finalizza un’altra azione manovrata, sfruttando un cross dalla destra di Bellanova con un gran tiro al volo che trafigge Gerafi. Dopo il gol del 2-0, Israele fatica a uscire dalla propria metà campo con il pallone, mentre l’Italia si concede il lusso di controllare la partita. A Tonali viene anche annullata una rete, che, a mio avviso, era regolare.

Israele, però, riesce comunque a trovare il gol della bandiera con Abu Fani, segnato su palla inattiva, specialità della squadra israeliana che aveva già realizzato 4 reti su calcio d’angolo o punizione.

Il risultato finale recita 1-2: Italia a punteggio pieno e Israele ancora senza punti. Al momento, l’Italia guida il girone con 6 punti, seguita da Belgio e Francia a 3, mentre Israele è ultima a 0. La prossima partita sarà il 10 ottobre, con Italia-Belgio.

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – FRANCIA-ITALIA: GRANDE VITTORIA PER GLI AZZURRI