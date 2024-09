9 Settembre 2024

‘In campo con Flavio’ – Francia-Italia: grande vittoria per gli Azzurri

Uefa Nations League

Al Parco dei Principi di Parigi, è iniziata la Nations League per l’Italia di Luciano Spalletti e la Francia di Didier Deschamps. Prima del match, ci si aspettava una Francia straripante nei confronti dell’Italia. Ma contro ogni pronostico gli Azzurri sono riusciti a portare a casa il risultato.

La Francia ha iniziato il match con il suo solito approccio, cercando il gol nei primi minuti, come spesso accade. Per poi spingere e segnare a raffica con i suoi fuoriclasse. L’Italia, invece, reduce da una prestazione deludente agli Europei, doveva reagire, e ha provato nuove soluzioni che sono riuscite ad aggiustare il meccanismo.

L’avvio di partita è stato scioccante per gli Azzurri: dopo solo 14 secondi, si sono trovati in svantaggio. Un retropassaggio di Cambiaso è controllato male da Di Lorenzo. Il terzino del Napoli ha perso il pallone, regalando un’opportunità a Barcola. L’esterno del PSG si è involato verso la porta di Donnarumma (al centro di polemiche perché al momento del gol aveva ancora i guanti slacciati) e lo ha battuto facilmente. Portando la partita in salita per gli uomini di Spalletti.

Nonostante il gol subito, l’Italia ha reagito con una prestazione propositiva, scambiando il pallone velocemente e mantenendo il controllo del gioco. Si sono messi in luce soprattutto Calafiori e Tonali, che hanno dimostrato quanto l’esperienza in Premier League possa influire positivamente su un giocatore. Il cambio di passo, la corsa, la resistenza fisica e il palleggio più rapido hanno aiutato molto la squadra azzurra, che al 30’ ha trovato un gol spettacolare per riportare il match in parità.

Dopo un’azione manovrata, Tonali ha inventato un colpo di tacco per servire Dimarco, che, con un perfetto sinistro al volo, ha messo il pallone sotto l’incrocio, siglando l’1-1. La Francia è completamente annullata dal “nuovo meccanismo” di Spalletti, che ha proposto un calcio fluido e organizzato, creando continuamente occasioni.

Il primo tempo si è concluso sull’1-1.

All’inizio della ripresa, la Francia ha cercato di rendersi pericolosa, ma tutte le loro azioni sono prontamente bloccate dalla difesa italiana, che è riuscita ad arginare sia un Mbappé poco brillante che un Dembélé non ispirato. Al 62’ è arrivato il meritato sorpasso azzurro. Dopo un filtrante di Tonali per Retegui, l’italo-argentino ha controllato il pallone e lo ha messo in mezzo, dove ha trovato Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, con una spaccata, ha battuto Maignan, portiere avversario sia in nazionale che in campionato.

L’Italia ha dominato sul campo della Francia. Deschamps ha cercato di correre ai ripari con i cambi, inserendo Zaire-Emery e Koné, che hanno rivitalizzato il centrocampo francese, creando più occasioni da gol. Tuttavia, l’Italia ha continuato a creare gioco e al 75’ ha trovato il tris. Dopo un altro perfetto assist di Tonali, Raspadori ha deviato il pallone quanto basta per sorprendere Saliba e battere il portiere da distanza ravvicinata, siglando il 3-1.

La Francia ha cercato di risalire, con Griezmann che ha provato a prendere in mano la squadra, ma la difesa italiana è rimasta insuperabile, nonostante il piccolo infortunio di Calafiori. Il match si è quindi concluso con la vittoria dell’Italia per 3-1.

Gli Azzurri giocheranno il 9 settembre a Budapest contro Israele alle 20:45, in un match cruciale per il girone, che in caso di vittoria potrebbe portare l’Italia in testa alla classifica

Flavio Bussoletti

