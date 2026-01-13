13 Gennaio 2026

‘In campo con Flavio’ – Inter-Napoli 2-2: equilibrio e colpi di scena nella sfida Scudetto

‘In campo con Flavio’ – Inter-Napoli 2-2: equilibrio e colpi di scena nella sfida Scudetto

Serie A

Al San Siro di Milano si è giocata Inter-Napoli. Queste due squadre l’anno scorso sono state le protagoniste indiscusse di una bellissima lotta scudetto, che le ha viste contendersi il Tricolore fino all’ultima giornata. Oggi sono nella stessa situazione, con il Napoli a 38 punti e l’Inter a 42: solo quattro punti separano le due formazioni, che si sono rafforzate anche con i nuovi acquisti arrivati in estate.

Il match inizia con un Napoli aggressivo, forte nel pressing, mentre l’Inter inizialmente prova a gestire il possesso palla, cercando di giocare di ripartenza. Proprio da un erroraccio di McTominay parte il contropiede dell’Inter che porta al vantaggio casalingo. Conduce palla Thuram, che apre verso Dimarco: il 32 effettua una sovrapposizione perfetta e poi fa partire un sinistro imparabile per Milinkovic-Savic, che resta fermo.

Vantaggio Inter, che ora attacca tantissimo, alza decisamente il baricentro e schiaccia il Napoli in difesa.

A mio avviso i nerazzurri meritano il raddoppio, dato che prima con Lautaro e poi con Calhanoglu provano la conclusione, impegnando anche Milinkovic-Savic. Attacca spesso dalla fascia di Dimarco l’Inter, cercando sia lui sia Thuram, che in questa fase allarga il suo raggio d’azione di qualche metro.

Al 26’, inaspettatamente, trova il pari il Napoli. Ottima rete di passaggi della catena di sinistra del Napoli, che trova poi Elmas. Il macedone tende il cross a centro area e trova McTominay: lo scozzese è perfetto nell’anticipare Akanji e nel battere Sommer sul suo palo. Partita ora che si sviluppa nella zona del centrocampo, con tantissimi duelli e con molti spunti soprattutto da parte di Zielinski, che appena recupera palla scarica subito nella zona delle punte. Finisce così la prima frazione di gioco. A mio avviso forse meritava qualcosa di più l’Inter nel primo tempo, in cui ha segnato ed ha attaccato di più, ma il Napoli ha saputo arginare tutti i contropiedi effettuati dai nerazzurri.

Inizia il secondo tempo e diventa una bellissima partita, con occasioni da una parte e dall’altra.

Il Napoli inizialmente attacca ed ha una grandissima chance con Hojlund, poi cala con il passare del tempo, facendo avanzare l’Inter. Da un’occasione può svegliarsi una squadra, ed è quello che succede all’Inter. Infatti al 70’ Mkhitaryan viene steso in area di rigore da Rrahmani, che lo atterra con un pestone. Dopo la revisione VAR si assegna il calcio di rigore ai nerazzurri. Sul dischetto Calhanoglu, il cui ultimo rigore era stato parato da Maignan, che stavolta è freddo e spiazza Milinkovic-Savic.

Torna in vantaggio l’Inter, che segna nel momento centrale della partita, in una fase importantissima.

In questa fase il Napoli attacca tantissimo e, alla prima vera occasione, pareggia di nuovo.

Lang tiene dentro un’apertura di Politano, facendo un mezzo miracolo, e tocca dentro per McTominay.

Conclude precisamente lo scozzese, che batte ancora Sommer. Doppietta di un giocatore che si dimostra ancora totale: freddezza sotto porta, aiuto difensivo con chiusure fondamentali e ottima costruzione dal basso.

Lo scozzese si conferma un giocatore che dà tantissimo in campo e che può fare la differenza in questi contesti importantissimi. Provano entrambe le squadre ad attaccare e a trovare il guizzo finale.

Ha una grande occasione l’Inter, infatti. Al 94’ calcia Mkhitaryan, devia Di Lorenzo provvidenzialmente, mandando il pallone sul palo, rischiando tantissimo ma, parallelamente, salvando il Napoli.

Finisce così, 2-2, una bellissima gara, aperta e piena di colpi di scena. A mio avviso pareggio giusto, date le svariate occasioni avute da entrambe le squadre. Il Napoli va a 39 punti, si ferma e si fa riprendere da Roma e Juventus, vincenti rispettivamente contro Sassuolo e Cremonese. L’Inter invece si prende la vetta in solitaria, con una partita da recuperare, salendo a 43 punti.

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – NAPOLI-VERONA E MILAN-GENOA: SI FERMANO DUE PRETENDENTI AL TITOLO