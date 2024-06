21 Giugno 2024

‘In campo con Flavio’: Euro 2024 – Nico Williams e Yamal brillano: l’Italia crolla contro la Spagna

L’Italia gioca la seconda partita del girone contro la Spagna. La nazionale spagnola ha un palleggio fantastico, ma l’Italia ha una buona difesa e una ottima partenza in contropiede. La partita inizia subito con un chiarissimo segnale: assedio spagnolo. All’inizio del match, la Spagna prende subito il controllo del gioco e non permette all’Italia di vedere il pallone. Un assedio persistente, con al centro uno scatenato Nico Williams.

L’esterno dell’Athletic Bilbao ha fatto ammattire Di Lorenzo, che oggi ha vissuto una delle serate peggiori della sua carriera. L’Italia, a mio avviso, si è fatta prendere dalla paura che la Spagna fosse più forte e potesse segnare molti gol. Dall’altra parte del campo, invece, brilla un’altra stella, che si chiama Lamine Yamal. Anche lui, con dribbling e finte perfetti, ha fatto ammattire un Dimarco che oggi è stato sottotono.

Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0 miracolosamente, grazie a Donnarumma. Il portiere del PSG ha compiuto miracoli soprattutto su Pedri dopo due minuti e su Yamal con un tiro da fuori. Il secondo tempo inizia con cambi poco utili fatti da mister Spalletti, inserendo Cambiaso e Cristante al posto di Frattesi e Jorginho. Cambi che non cambiano l’assetto tattico. A differenza del primo tempo, l’Italia nella seconda frazione subisce un gol. Dopo un cross teso del solito Nico Williams, c’è una deviazione di Morata.

Donnarumma sbaglia l’uscita, ma ha comunque salvato l’Italia con numerose parate importanti. Sulla traiettoria del pallone, però, si trova Riccardo Calafiori che la butta nella porta sbagliata con un tocco di ginocchio. Da lì l’Italia prova a reagire, ma lo fa troppo tardi. Rimane una prestazione non buona, senza un riferimento offensivo per l’Italia, mentre la Spagna ha disputato un’ottima partita con un palleggio perfetto che ha fatto ammattire gli italiani. Il match termina dunque 1-0 per gli spagnoli. Basta un punto contro la Croazia per assicurarsi la qualificazione, o come seconda o come miglior terza.

