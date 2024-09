25 Settembre 2024

‘In campo con Flavio’ – Esonero di De Rossi e dimissioni shock di Souloukou: il mio parere

Serie A

Cari lettori,

oggi non commenterò i match, come siete abituati a leggere, ma condividerò il mio parere sulla situazione in casa Roma.

Lo scossone dell’esonero di De Rossi è stato sicuramente percepito da tutti, ma oggi è arrivata un’altra notizia piuttosto sconcertante. La CEO della Roma, Lina Souloukou, ha infatti rassegnato le dimissioni dopo i trattamenti subiti. La dirigente greca è stata scortata dalla sicurezza in centro a Roma, a causa della contestazione di molti tifosi presenti in piazza.

Dal mio punto di vista, la Roma ha fatto una scelta coraggiosa esonerando De Rossi. Non mi sono schierato né a favore né contro la dirigenza, perché obiettivamente De Rossi stava facendo male, e un cambiamento era necessario. La notizia dell’arrivo di Jurić ha inizialmente scosso tutto il popolo giallorosso, me compreso. Da tifoso, non ero particolarmente contento né fiducioso riguardo all’arrivo dell’allenatore serbo.

Dopo il primo scossone, seguito da inevitabili contestazioni anche durante la partita odierna con l’Udinese, è arrivato il secondo colpo. Stamattina, la Roma ha annunciato con una nota ufficiale che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni per garantire la sua incolumità e quella dei figli, minacciati durante le contestazioni. A mio avviso, questi sono atti inaccettabili, anche se l’AD ha le sue responsabilità nell’addio di DDR.

Va bene esprimere il dissenso con striscioni, va bene l’assenza della Curva Sud per mezz’ora, vanno bene i cori, ma non si deve mai arrivare a simili eccessi. Souloukou ha fatto bene a presentare le dimissioni, e la Roma ha fatto altrettanto ad accettarle.

Grazie alla vittoria (la prima in campionato e la prima sotto la guida di Jurić) per 3-0 in casa contro l’Udinese, l’ambiente nello spogliatoio si è un po’ rasserenato. Da tifoso romanista, spero che i giallorossi riescano a trovare continuità e vincere il maggior numero possibile di partite con la nuova guida tecnica di Jurić.

Flavio Bussoletti

