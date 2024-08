12 Agosto 2024

‘In Campo con Flavio’ Calciomercato Napoli: perfezionata la difesa per Conte

‘In Campo con Flavio’ Calciomercato Napoli: perfezionata la difesa per Conte

Calciomercato Serie A

Il Napoli, in questo calciomercato, aveva un compito importante da svolgere: rifare la squadra. Dopo la stagione precedente, in cui il Napoli è stato un flop totale, arrivando decimo in campionato, era necessario perfezionare la difesa.

Nel pacchetto difensivo, i partenopei hanno acquistato:

Alessandro Buongiorno , per una cifra vicina ai 35 milioni di euro dal Torino. Buongiorno è un difensore che vale ogni centesimo, grazie alla sua bravura nel marcare gli attaccanti e nella sua abilità nel gioco aereo. Questa stagione, a mio avviso, farà molto bene.

Rafa Marin , un ottimo difensore proveniente dal Real Madrid, pagato 12 milioni netti. Marin ha molta tecnica e sarà probabilmente lui a entrare in campo nei momenti in cui sarà necessario gestire il possesso palla. Si alternerà con Rrahmani.

Leonardo Spinazzola, un ottimo terzino sinistro. Anche lui non è un titolare fisso, ma nemmeno una riserva. Come Rafa Marin, si alternerà con Olivera, un terzino sinistro di un certo livello che contribuisce sia in attacco che in difesa.

Oltre ai rinforzi in difesa, il Napoli ha fatto rientrare dai prestiti e confermato Cheddira e Folorunsho. Il primo è attualmente il titolare, vista l’esclusione di Osimhen dalla rosa e l’acquisto di Lukaku ancora in sospeso. Folorunsho, dopo un’ottima stagione in prestito al Verona, è stato immediatamente richiamato dal Napoli, che ha anche rinnovato il suo contratto. Probabilmente non sarà un titolare, ma rappresenta una riserva di lusso.

Si vocifera, però, che su di lui ci sia l’interesse della Lazio, che potrebbe avere un’ottima occasione per rinforzare un centrocampo attualmente in fase di evoluzione tra interessi e rinnovi.

La società partenopea, giustamente, ha pensato anche alle cessioni. Sono arrivati i trasferimenti di Ostigard al Rennes per 7 milioni di euro, Zielinski a parametro zero, una mossa prevista già da gennaio, e Lindstrom in prestito all’Everton.

L’obiettivo principale del Napoli è ora un esterno d’attacco, e l’affare per David Neres, esterno del Benfica, sembra quasi concluso. Gli agenti del calciatore sono stati avvistati a Napoli.

La prima prova in Coppa Italia, però, non fa ben sperare, vista la vittoria ottenuta solo ai rigori contro il Modena. Vedremo se il Napoli di Antonio Conte riuscirà a rendere in campionato come ci si aspetta.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ MERCATO ATALANTA: ANCORA POCHI ACQUISTI PER GASPERINI