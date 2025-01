22 Gennaio 2025

‘In campo con Flavio’ – Bologna-Borussia Dortmund: vittoria storica dei felsinei in Champions League

Al Dall’Ara di Bologna si è giocata Bologna-Borussia Dortmund.

I locali vengono dalla vittoria per 3-1 contro il Monza in campionato, mentre i tedeschi sono decimi in Bundesliga e la qualificazione, sia ai playoff che agli ottavi, si fa ogni partita più proibitiva.

È a rischio la panchina giallonera, con Nuri Sahin che potrebbe salutare in caso di sconfitta.

La partita inizia subito a ritmi altissimi, con il Bologna riversato in avanti a pressare e attaccare, lasciando comunque pochissimi spazi in difesa, così da impedire al Dortmund di ripartire.

Al 15’ arriva subito un rigore per il Dortmund: Holm trattiene Anton in area di rigore e causa il penalty.

Dal dischetto si presenta Guirassy, che in stagione ha già segnato 14 gol, 7 in Bundesliga e 7 in Champions.

Col cucchiaio il guineano batte Skorupski, siglando lo 0-1.

La partita sembra mettersi in discesa per il Dortmund, ma il Bologna non demorde. Ferguson, Ndoye, Castro e un miracolo di Kobel su Orsolini fanno tremare il “muro giallo”.

C’è però una pessima notizia per il Bologna: esce per infortunio Orsolini. Gli esami evidenziano una lesione del bicipite femorale che lo terrà fermo per un mese. Al suo posto entra Iling-Junior.

Il Dortmund si vede poco in attacco dopo il gol e si limita a difendere ottimamente. Il Bologna crea molto e meriterebbe il pareggio. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-0 per i tedeschi.

Nella ripresa il Dortmund torna più aggressivo, alzando la pressione, mentre il Bologna fraseggia bene ed esce palla al piede con qualità.

Anche il Dortmund torna a farsi vedere in avanti con Guirassy, che cerca lo spunto per il raddoppio.

Il Bologna inserisce la sua “arma europea”, Thijs Dallinga, che si sta riscattando in campionato dopo i gol rifilati a Torino e Roma.

Proprio lui, al 71’, firma l’1-1: Odegaard, in un due contro uno, trova in mezzo il centravanti ex Tolosa, che tutto solo deve solo appoggiare in rete il gol del pari.

Nemmeno il tempo di rimettere il pallone al centro che il Bologna completa la rimonta al 72’.

I rossoblù recuperano palla e ripartono velocemente. Dallinga calcia addosso a Kobel, ma il più lesto ad avventarsi sulla ribattuta è Iling-Junior, che a porta sguarnita segna e fa esplodere il Dall’Ara.

Il Dortmund non riesce più a salire, bloccato da una difesa impeccabile con Lucumí, Beukema e Casale perfetti.

Il Bologna continua ad attaccare e con Odgaard e Ndoye va vicinissimo al colpo del K.O.

Finisce così, con il Bologna che supera inaspettatamente il Dortmund in casa. I tedeschi deludono con una prestazione sottotono.

Arrivano comunque brutte notizie per i rossoblù: il lungo stop di Orsolini pesa sulla squadra. Inoltre, festeggiano una vittoria storica, ma inutile ai fini della qualificazione, perché sono matematicamente eliminato dalla Champions.

Flavio Bussoletti

