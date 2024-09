15 Settembre 2024

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Fiorentina: super partita al Gewiss

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Fiorentina: super partita al Gewiss

Serie A

Al Gewiss Stadium si è giocata Atalanta-Fiorentina, una partita affascinante sia a livello tecnico che tattico, viste le idee di calcio completamente diverse dei due allenatori in panchina.

Palladino, tecnico della Fiorentina, punta a cercare la punta, abituato com’è a un attaccante fisico come Djuric, che aveva a disposizione al Monza. Gasperini, invece, sulla panchina dell’Atalanta, predilige un gioco dal basso, con i centrocampisti che cercano gli esterni per creare occasioni con tiri o cross.

L’inizio del match lascia subito intuire che sarà una grande partita, con ritmi molto alti fin dai primi minuti. Infatti, la Fiorentina si fa notare con una conclusione pericolosa di Mandragora, che impegna seriamente Carnesecchi, autore di una gran parata.

Poco dopo, però, la Fiorentina trova il gol. Da un corner, Martinez Quarta riesce a mettere a segno il tocco vincente. Dopo un rimpallo in area, il difensore viola spinge in rete il pallone dello 0-1. Il vantaggio dura poco. Infatti, al 21’, arriva la grande risposta dell’Atalanta. Lookman, autore di una splendida giocata, serve un cross perfetto su cui si avventa Retegui. Il centravanti italiano, con un grande colpo di testa, trova il suo quarto gol in campionato, dopo quelli contro il Lecce e il Torino.

I ritmi della partita calano fino al 32’, quando la Fiorentina torna in vantaggio con Kean. Il centravanti italiano, che si contenderà un posto in nazionale con lo stesso Retegui, trova il tap-in vincente da pochi passi, mandando in estasi il settore ospiti viola.

La partita, con ritmi sempre altissimi, sembra destinata a guadagnarsi il titolo di miglior match dell’inizio di campionato. Il primo tempo, in particolare, regala emozioni continue. Prima, Kean colpisce un palo, poi arriva il pareggio dell’Atalanta al 45’. Da un calcio d’angolo, De Ketelaere stacca di testa perfettamente, battendo De Gea e riportando il punteggio in parità.

Solo 40 secondi dopo, arriva anche il sorpasso dell’Atalanta. Ancora Lookman, scatenato quest’oggi, dribbla due avversari con facilità impressionante e mette il pallone alle spalle di De Gea con un sinistro sul primo palo, mandando in vantaggio la Dea. È rimonta e contro-rimonta dell’Atalanta.

Si chiude così un primo tempo spettacolare.

Il secondo tempo vede un calo nei ritmi, con la Fiorentina che rischia molto e si presenta raramente in attacco. L’Atalanta, invece, spreca diverse occasioni, ma un super De Gea mantiene il risultato in bilico con interventi decisivi.

L’Atalanta dimostra, soprattutto in questa partita, di essere pronta per la nuova stagione di Champions League. La Fiorentina, invece, è ancora alla ricerca di un’identità chiara e dovrà fare attenzione alle insidie della Conference League, anche se punta a vincerla.

Il match si chiude sul 3-2 per l’Atalanta, che porta a casa una vittoria importantissima. La Fiorentina, invece, incassa un’altra sconfitta.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ ISRAELE-ITALIA: PUNTEGGIO PIENO PER GLI AZZURRI NEL GIRONE DI NATIONS LEAGUE