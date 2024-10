25 Ottobre 2024

‘In campo con Flavio’ – Aston Villa-Bologna: i Villans conquistano la vetta rossoblù in difficoltà

Al Villa Park di Birmingham si gioca Aston Villa-Bologna, partita valevole per la terza giornata di Champions League. Sarebbero tre punti fondamentali per il Bologna, che salirebbe a quattro punti in classifica, a pari merito con Manchester City e Inter, le quali però hanno una partita in meno. I “Villans” invece hanno già sei punti; in caso di pareggio resterebbero al quarto posto, mentre una vittoria li porterebbe in testa alla classifica, con tre vittorie su tre.

La partita inizia con un chiaro segnale: il Bologna vuole vincere. Si percepisce dall’atteggiamento con cui la squadra guidata da Italiano scende in campo. Infatti, i rossoblù puntano subito alla porta, creando occasioni nitide con Dallinga. Il centravanti ex Tolosa, molto apprezzato anche dal suo concorrente Castro, tenta il tiro due volte, ma entrambe le conclusioni risultano centrali.

Il giovane Giovanni Fabbian si mette in luce ancora di più, non tanto segnando, quanto per la sua corsa instancabile, per la capacità di far girare la palla e per i numerosi tiri tentati. Sul finire del primo tempo si fa vedere anche l’Aston Villa, con due tiri pericolosissimi: uno viene neutralizzato da Skorupski da centro area, mentre l’altro, tentato da Rogers, finisce fuori di pochissimo. La prima frazione di gioco termina sullo 0-0.

Nel secondo tempo, il Bologna sembra perdere slancio. La squadra non mantiene la stessa corsa del primo tempo, e infatti, nell’arco di quindici minuti, subisce due gol. Il primo arriva al 55’, quando McGinn batte un calcio di punizione che nessuno devia, e la sfera prende una traiettoria inaspettata, infilando la rete per l’1-0, appena dopo una clamorosa occasione mancata da Posch poco fuori dall’area. Al 55’, quindi, i Villans passano in vantaggio.

Dopo il gol, il Bologna si spegne ulteriormente, perdendo molti palloni importanti a centrocampo. Uno di questi errori costa caro al 64’: una palla lunga arriva a Rogers, che la aggancia e la serve a Duran, il quale, con una splendida girata, la mette in rete passando tra Lucumi e Beukema.

Il Bologna, con buona volontà, tenta ancora di andare in avanti, e all’83’ colpisce il palo con Beukema. L’olandese stacca di testa su calcio d’angolo, ma da ottima posizione trova solo il palo. L’Aston Villa, guadagnando falli e rallentando il gioco, chiude la partita sul 2-0, conquistando tre punti fondamentali e assicurandosi il primo posto nella nuova classifica. Il Bologna resta fermo a un punto, guadagnato in casa contro lo Shakhtar.

Flavio Bussoletti

