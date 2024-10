18 Ottobre 2024

‘In campo con Flavio’ – Italia-Israele: dominio Azzurro a Udine

Al Blue Energy Stadium di Udine si è disputata Italia-Israele, una partita che apparentemente potrebbe sembrare facile, ma attenzione ai giocatori chiave di Israele, Gloukh e Abu Fani.

L’incontro inizia subito con l’Italia all’attacco: Retegui e Tonali protagonisti. Il centrocampista del Newcastle si rende pericoloso con un tiro da fuori, mentre Retegui ha due occasioni di testa, entrambe di poco fuori dalla porta difesa da Glazer.

Da sottolineare anche la solidità difensiva che Calafiori porta a questa Italia, insieme a Vicario, entrambi giocatori di Premier League, il che evidenzia il divario tra la Premier e la Serie A sia a livello formativo che tecnico-tattico.

Dopo un fallo in area di rigore, l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Italia. Sul dischetto si presenta Retegui, che con un destro all’incrocio spiazza Glazer e sigla l’1-0 per gli Azzurri.

Dopo un dominio totale, l’Italia trova il vantaggio. Da menzionare le giocate favolose di Dimarco, che ogni volta che tocca il pallone crea scompiglio tra gli avversari. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-0.

L’Italia rientra in campo determinata a chiudere il match e aumentare il margine per migliorare la differenza reti. Trova infatti il 2-0 con Di Lorenzo, protagonista della gara. Il capitano del Napoli svetta su calcio di punizione e mette alle spalle di Glazer il raddoppio azzurro.

Tuttavia, Israele accorcia le distanze nove minuti dopo su calcio piazzato. Dopo, a mio avviso, un fallo evidente su Vicario, il più rapido ad avventarsi sul pallone è Abu Fani, che segna ancora contro l’Italia, proprio come all’andata.

Gli uomini di Spalletti, grazie all’ingresso di Ricci, riportano ordine a centrocampo e riescono a gestire il risultato. La partita si chiude al 72′, dopo sei minuti di costruzione dal basso e gioco sulle fasce. Frattesi, dopo un controllo sublime, apre per Calafiori, che serve Dimarco. Il terzino dell’Inter crossa al centro e Frattesi insacca il gol del 3-1, mettendo fine alla pratica Israele.

Dopo il 3-1, si scrive una nuova pagina di storia. Dopo nonno Cesare e papà Paolo, anche Daniel Maldini esordisce in Nazionale. L’esordiente con la “maggiore” avvia l’azione del quarto gol Azzurro: con un tunnel serve Udogie, che la scarica a rimorchio per Di Lorenzo. Con il destro, il capitano del Napoli realizza la sua prima doppietta in Nazionale, siglando il definitivo 4-1.

L’Italia sale così a 10 punti e guida il girone di Nations League, seguita dalla temibile Francia, che affronterà al San Siro di Milano il 17 novembre.

