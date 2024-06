2 Giugno 2024

‘In campo con Flavio’- Antonio Conte al Napoli: è quasi fatta

Calciomercato Serie A

Ogni sito web, giornale e telegiornale sportivo sta parlando del possibile arrivo dell’ex allenatore della Juventus sulla panchina del Napoli. Sicuramente, i tifosi del Napoli saranno molto contenti, considerando la carenza di gioco riscontrata nell’ultimo disastroso anno. Infatti, Garcia, Mazzarri e Calzona non sono riusciti a rispettare i parametri e gli obiettivi di una piazza calda come Napoli. Tutti si aspettano un ingresso trionfale del Napoli di Antonio Conte, con nuovi innesti e protagonisti già affermati. Ad esempio, Kvaratskhelia, il quale però è in dubbio a causa dell’alta richiesta del PSG per lui. Anche Victor Osimhen è incerto, su di lui circolano molte voci, ma per il momento persiste l’interesse di una squadra della Premier League.

Diversa è la situazione di Di Lorenzo, il capitano partenopeo, che potrebbe partire per sua volontà. Tuttavia, il club non intende cederlo, e nelle prossime ore ci saranno colloqui tra l’agente del 22enne e il club. Tutte queste situazioni dovranno essere gestite in modo ottimale dall’allenatore, che avrà il compito di parlare con ogni singolo giocatore e convincerlo a restare. Ci si aspetta molto dal Napoli di Conte, e da tutti i calciatori, soprattutto considerando l’assenza dalle competizioni europee dopo 14 anni, che consentirà loro di avere più tempo per preparare ogni partita. Come sempre, a parlare sarà il rettangolo verde.

