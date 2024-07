18 Luglio 2024

Vuoi guardare il video di "I vinili di Simona Quadarella" Raiplay streaming replica puntata 19 luglio 2024?

“I vinili di Simona Quadarella” Raiplay streaming replica puntata 19 luglio 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

Un Viaggio Musicale nel Passato

Se sei un appassionato di musica e ami l’atmosfera autentica dei vinili, non puoi perderti “I Vinili di Simona Quadarella” in streaming su RaiPlay, con la replica della puntata prevista per il 19 luglio 2024. Questo programma unico è un omaggio alla passione per la musica ascoltata attraverso i mitici dischi in vinile, e in questa particolare puntata, il protagonista è Amadeus in persona.

Una Serata Intima con Amadeus

La puntata offre uno sguardo intimo sulla vita di Simona Quadarella attraverso la sua collezione di vinili preferiti. Guidati dalla competenza e dalla simpatia di Riccardo Rossi, gli spettatori avranno l’opportunità di conoscere meglio l’amato presentatore e direttore artistico attraverso le tracce musicali che hanno segnato momenti significativi della sua vita.

Un Tuffo nei Ricordi Musicali

Con il fascino nostalgico dei vinili, Simona Quadarella condividerà aneddoti, emozioni e storie legate alle canzoni che hanno plasmato la sua esperienza musicale. Sarà come fare un viaggio nel tempo, attraverso i suoni unici e il carattere distintivo che solo i vinili possono offrire.

RaiPlay: Streaming di Qualità

Grazie alla moderna tecnologia di streaming offerta da RaiPlay, gli spettatori avranno la comodità di rivivere questa emozionante puntata quando lo desiderano. Basta una connessione internet per accedere alla vasta libreria di contenuti, compresa la replica di “I Vinili di Simona Quadarella” disponibile a partire dal 19 luglio 2024.

Un'Esperienza Unica da Rivivere

Con la replica in streaming fissata per il 19 luglio 2024, non perdere l’occasione di immergerti nella passione musicale di Simona Quadarella attraverso i suoi vinili preferiti. Riccardo Rossi guiderà gli spettatori in un viaggio affascinante nel mondo della musica, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

Conclusioni

Segna questa data sul tuo calendario e preparati a goderti un’atmosfera intima e appassionante con “I Vinili di Simona Quadarella” su RaiPlay. Con la conduzione esperta di Riccardo Rossi, la puntata del 19 luglio 2024 promette di essere un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica e dei vinili. Non perdere l’opportunità di rivivere questo momento speciale in streaming e di lasciarti trasportare dalla magia della musica su dischi in vinile!

"I VINILI DI SIMONA QUADARELLA" RAIPLAY STREAMING REPLICA PUNTATA 19 LUGLIO 2024

