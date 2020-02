Vuoi guardare il video de “I nostri figli film streaming”?

“I nostri figli film streaming” (VIDEO)

da raiplay.it

“I nostri figli film streaming” racconta la storia di Roberto e Anna Falco, una coppia come tante. Un matrimonio riuscito, due figli e tanto lavoro per cercare di costruire il futuro migliore possibile. All’improvviso, però, si trovano a dover fronteggiare una tragedia imprevista. Una tragedia che porta la famiglia ad allargarsi. E che, inoltre, richiede tenacia e senso di responsabilità. Comunque, racconta la storia di Roberto e Anna Falco, una coppia come tante.

"I NOSTRI FIGLI FILM" GUARDA IL VIDEO

