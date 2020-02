Vuoi guardare il video di “Al posto suo RaiPlay”?

“Al posto suo RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Al posto suo RaiPlay” è la storia dei gemelli Damiano e Chicco. Hanno caratteri opposti e, inoltre, non si vedono da quindici anni. Fino a quando il padre Cesare decide che è arrivato il momento di farli riappacificare. Lanciando un ultimatum: avranno l’eredità di famiglia solo se per un mese l’uno vivrà nei panni dell’altro. E se per per Chicco può essere vantaggioso fare il manager, per Damiano la vita da rider non sarà facile.

"Al posto suo RaiPlay" è la storia dei gemelli Damiano e Chicco. Hanno caratteri opposti e, inoltre, non si vedono da quindici anni. Fino a quando il padre Cesare decide che è arrivato il momento di farli riappacificare. Lanciando un ultimatum: avranno l'eredità di famiglia solo se per un mese l'uno vivrà nei panni dell'altro. E se per per Chicco può essere vantaggioso fare il manager, per Damiano la vita da rider non sarà facile.

Anche perché a lavoro conosce una ragazza.

“AL POSTO SUO” GUARDA IL VIDEO

