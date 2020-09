Vuoi guardare il video de “I delitti del cuoco streaming” episodio 2?

“I delitti del cuoco streaming” episodio 2 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“I delitti del cuoco streaming”, episodio 2, è la serie in cui Bud Spencer interpreta un ex commissario che vorrebbe godersi la vecchiaia. Quindi, apre un ristorante ad Ischia. Ad aiutarlo, poi, ci sono tre ex galeotti: l’avvelenatrice Castagna, la falsaria Margherita e il rapinatore Antonio che vorrebbe redimere. Il vero commissario dell’isola, inoltre, finisce sempre per risolvere i casi proprio al ristorante. Che, poi, diventa così una dependance del commissariato.

Comunque, è la serie in cui Bud Spencer interpreta un ex commissario che vorrebbe godersi la vecchiaia. Quindi, apre un ristorante ad Ischia. Ad aiutarlo, poi, ci sono tre ex galeotti: l’avvelenatrice Castagna, la falsaria Margherita e il rapinatore Antonio che vorrebbe redimere. Il vero commissario dell’isola, inoltre, finisce sempre per risolvere i casi proprio al ristorante. Che, poi, diventa così una dependance del commissariato. Tuttavia, è la serie in cui Bud Spencer interpreta un ex commissario che vorrebbe godersi la vecchiaia. Quindi, apre un ristorante ad Ischia. Ad aiutarlo, poi, troviamo tre ex galeotti.

“I delitti del cuoco streaming”, episodio 2, è la serie in cui Bud Spencer interpreta un ex commissario che vorrebbe godersi la vecchiaia. Quindi, apre un ristorante ad Ischia. Ad aiutarlo, poi, ci sono tre ex galeotti: l’avvelenatrice Castagna, la falsaria Margherita e il rapinatore Antonio che vorrebbe redimere. Il vero commissario dell’isola, inoltre, finisce sempre per risolvere i casi proprio al ristorante. Che, poi, diventa così una dependance del commissariato.

Comunque, è la serie in cui Bud Spencer interpreta un ex commissario che vorrebbe godersi la vecchiaia. Quindi, apre un ristorante ad Ischia. Ad aiutarlo, poi, ci sono tre ex galeotti: l’avvelenatrice Castagna, la falsaria Margherita e il rapinatore Antonio che vorrebbe redimere. Il vero commissario dell’isola, inoltre, finisce sempre per risolvere i casi proprio al ristorante. Che, poi, diventa così una dependance del commissariato. Tuttavia, è la serie in cui Bud Spencer interpreta un ex commissario che vorrebbe godersi la vecchiaia. Quindi, apre un ristorante ad Ischia. Ad aiutarlo, poi, troviamo tre ex galeotti.

“I DELITTI DEL CUOCO” GUARDA IL VIDEO EPISODIO 2

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO