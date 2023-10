22 Ottobre 2023

Vuoi guardare il video di “I Bastardi di Pizzofalcone 4” puntata 23 ottobre 2023?

“I Bastardi di Pizzofalcone 4” puntata 23 ottobre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

Se sei un appassionato della serie “I Bastardi di Pizzofalcone 4”, allora non puoi perdere le anticipazioni sulla puntata del 23 ottobre 2023. Questo intrigante show poliziesco, poi, tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni, è noto per la sua trama avvincente e il cast eccezionale. Ecco, quindi, cosa aspettarci dalla prossima puntata.

Una Sfida a Napoli

Nella quarta stagione di “I Bastardi di Pizzofalcone 4”, poi, l’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, continua la sua avventura a Napoli. Lojacono è romano di nascita ma si è ormai radicato nella vivace città partenopea. Dopo essere stato trasferito a Napoli, entra a far parte della squadra del commissario Palma, un gruppo di poliziotti ritenuti “scomodi” e ognuno con qualche colpa alle spalle. La serie, secondo le anticipazioni, offre uno sguardo avvincente nella vita di questi personaggi complessi e nelle sfide che affrontano quotidianamente.

Il Cast di Stelle

La serie “I Bastardi di Pizzofalcone 4”, puntata 23 ottobre 2023, vanta un cast stellare che contribuisce a portare in vita il mondo dei personaggi di Maurizio de Giovanni. Nel ruolo dell’ispettore Lojacono, Alessandro Gassmann offre una performance eccezionale che rende il suo personaggio affascinante e autentico. Il cast include anche talenti come Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Serena Iansiti, Gioia Spaziani e Francesco Guzzo. Questi attori portano una varietà di sfumature e complessità ai loro ruoli, contribuendo al successo della serie.

Guarda su RaiPlay

Se non vuoi perdere neanche un momento di “I Bastardi di Pizzofalcone 4” e le sue anticipazioni puoi sintonizzarti sulla tua TV il 23 ottobre 2023. Tuttavia, se non riesci a vedere la puntata in diretta, non preoccuparti. Puoi recuperare la puntata su RaiPlay, il servizio di streaming ufficiale della Rai. RaiPlay ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti quando più ti aggrada, in modo da non perderti nemmeno un dettaglio della storia e delle indagini di Lojacono e del suo team.

Con un cast eccezionale e una trama avvincente, “I Bastardi di Pizzofalcone 4” promette di tenerti incollato allo schermo. Non perdere questa serie intrigante e segui il team di Pizzofalcone mentre affronta nuovi misteri e sfide nella vibrante Napoli.

“I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 4” PUNTATA 23 OTTOBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

