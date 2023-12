29 Dicembre 2023

“Grande Fratello” Beatrice Luzzi a Fiordaliso: “Quei due non li sopporto più” Ecco di chi si tratta

da adnkronos.com

In un’atmosfera carica di tensione nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, una dei protagonisti del reality di Canale 5, decide di esprimere apertamente la sua insoddisfazione nei confronti di due coinquilini, mettendo al centro dell’attenzione Letizia. L’attrice, figura di spicco nel contesto televisivo, discute a lungo con Fiordaliso, manifestando il suo disagio nei confronti di Letizia.

Il confronto con Fiordaliso

“È necessario che si contenga”, ribadisce Luzzi durante la conversazione con Fiordaliso. “Non mi sono mai trovata in una situazione simile: umiliata, comandata, manipolata. Ha oltrepassato i limiti, e non è la prima volta”, dichiara con fermezza l’attrice. Fiordaliso, cercando di smorzare la situazione, suggerisce: “Lascia perdere, lasciala fare.”

La bottiglia di vino

Luzzi insiste nel suo sfogo, sottolineando il comportamento sgradevole di Letizia durante un episodio avvenuto nel pomeriggio precedente, legato alla gestione di una bottiglia di vino. “Si è sentita offesa? È una prepotente egocentrica, mi ha letteralmente strappato la bottiglia di mano. Posso anche volerle bene, ma questa volta non può passarla liscia. Deve imparare a regolarsi. Come può trattare così le persone? Esagera, e non è certo la prima volta”, prosegue Luzzi.

Successivamente, la discussione si sposta su Giuseppe, figura centrale di frequenti litigi e tentativi di chiarimento. Fiordaliso suggerisce di concedere spazio al ragazzo, ma Luzzi ribatte: “Sì, ma non si rende conto che ne esce perdente. Non sta meglio se non parla con me.” Le due donne sembrano divergere sulla versione dei fatti. Secondo Luzzi, la colpa della rottura del rapporto ricade su Giuseppe. Fiordaliso fa notare: “Hai attaccato la sua famiglia, e su questo non riesce a passare oltre.”

