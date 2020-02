Vuoi guardare il video di “Giù in 60 secondi Italia 1” puntata 8 febbraio 2020?

“Giù in 60 secondi Italia 1” puntata 8 febbraio 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

Oggi, 8 febbraio 2020, è andata in onda una puntata di “Giù in 60 secondi Italia 1”, il programma con Veronica Ruggeri e il deejay Vic. I due conduttori accompagnano cinque personaggi noti nel loro primo lancio con il paracadute. In questa nuova edizione ad alta quota vedremo: Vladimir Luxuria, Aida Yespica, Giulia Salemi, I Panpers e Alvin. Comunque, è il programma con Veronica Ruggeri e il deejay Vic.

I due conduttori accompagnano cinque personaggi noti nel loro primo lancio con il paracadute. In questa nuova edizione ad alta quota vedremo: Vladimir Luxuria, Aida Yespica, Giulia Salemi, I Panpers e Alvin. Tuttavia, è il programma con Veronica Ruggeri e il deejay Vic. I due conduttori accompagnano cinque personaggi noti nel loro primo lancio con il paracadute. In questa edizione vedremo: Vladimir Luxuria, Aida Yespica, Giulia Salemi, I Panpers e Alvin.

“Giù in 60 secondi Italia 1”, puntata 8 febbraio 2020, è il programma con Veronica Ruggeri e il deejay Vic. I due conduttori accompagnano cinque personaggi noti nel loro primo lancio con il paracadute. In questa nuova edizione ad alta quota vedremo: Vladimir Luxuria, Aida Yespica, Giulia Salemi, I Panpers e Alvin. Comunque, è il programma con Veronica Ruggeri e il deejay Vic. I due conduttori accompagnano cinque personaggi noti nel loro primo lancio con il paracadute.

In questa nuova edizione ad alta quota vedremo: Vladimir Luxuria, Aida Yespica, Giulia Salemi, I Panpers e Alvin. Tuttavia, è il programma con Veronica Ruggeri e il deejay Vic. I due conduttori accompagnano cinque personaggi noti nel loro primo lancio con il paracadute. In questa edizione vedremo: Vladimir Luxuria, Aida Yespica, Giulia Salemi, I Panpers e Alvin.

“GIU’ IN 60 SECONDI” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 8 FEBBRAIO 2020

“GIU’ IN 60 SECONDI” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 1 FEBBRAIO 2020