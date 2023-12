17 Dicembre 2023

Gino Paoli si corregge dopo la risposta di Elodie: “Intendevo dire che oggi l’apparenza conta più della sostanza”

da repubblica.it

Introduzione: Il mondo della musica italiana è al centro di polemiche dopo le dichiarazioni di Gino Paoli su RadioRai1, in cui ha ritrattato alcune affermazioni criticate dalla cantante Elodie. Paoli, intervistato da Aldo Cazzullo per ‘ Il Corriere della Sera’, ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’industria dello spettacolo odierna. Sottolineando un’eccessiva enfasi sull’apparenza rispetto alla sostanza. Questo ha scatenato una risposta da parte di Elodie, che ha affrontato il tema del giudizio sul corpo delle donne nell’industria musicale.

Il contesto delle dichiarazioni di Gino Paoli: Gino Paoli ha inizialmente espresso la sua opinione sullo stato attuale dello spettacolo italiano in un’intervista al Corriere della Sera. Definendolo un “mondo di m***a” dominato dall’apparenza. Aveva lamentato il cambiamento negativo nel panorama artistico, citando esempi del passato come Mina e la Vanoni. Affermando che oggi emergono solo artiste che mettono in mostra il loro aspetto fisico.

La replica di Elodie: La risposta di Elodie è giunta attraverso un post su X, senza menzionare direttamente Paoli. Tuttavia, ha sottolineato la possibilità che alcuni artisti, nonostante abbiano scritto capolavori, possano essere considerati “delle m***e” nella vita di tutti i giorni. Ha enfatizzato la preferenza per essere una persona di valore piuttosto che concentrarsi solo sull’aspetto esteriore.

La rettifica di Gino Paoli a RadioRai1: In un successivo intervento su RadioRai1, Gino Paoli ha cercato di chiarire le sue dichiarazioni. Affermando di essere stato frainteso. Ha spiegato che intendeva sottolineare come, con il passare del tempo, l’apparenza stia diventando sempre più importante della sostanza nel mondo dello spettacolo. Paoli ha citato l’esempio di Lucio Dalla. Sottolineando che seguendo l’attuale mentalità, Dalla forse non sarebbe diventato la figura di spicco che era.

Il Tema del Giudizio sul Corpo delle Donne: La discussione sul giudizio sul corpo delle donne nell’industria musicale è emersa anche attraverso le parole di Emma. La quale ha evidenziato le critiche rivolte alle artiste per l’utilizzo del corpo come forma di espressione. Ha denunciato la disparità di trattamento tra il corpo maschile e femminile. Criticando la paura della società di vedere donne che si mostrano senza filtri.

Conclusioni: Le dichiarazioni di Gino Paoli e la successiva replica di Elodie hanno portato in primo piano la questione dell’apparenza contro la sostanza nel mondo della musica italiana. Mentre Paoli cerca di chiarire il suo punto di vista, il dibattito sul giudizio sul corpo delle donne continua a suscitare riflessioni. Sulla libertà di espressione e le disparità di trattamento nell’industria dello spettacolo. La musica, oltre a essere un’arte, sembra essere anche un terreno di confronto per questioni sociali e culturali sempre più rilevanti.

