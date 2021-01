“Fuori era primavera Salvatores streaming RaiPlay” (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Fuori era primavera Salvatores streaming RaiPlay”?

“Fuori era primavera Salvatores streaming RaiPlay” è un intimo racconto degli italiani in lockdown. Dalle meravigliose piazze italiane vuote, poi, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, alle riprese domestiche. Inoltre, è una testimonianza collettiva filtrata attraverso la regia e la visione di un grande artista. Il quale, poi, con un vero e proprio film documentario, restituisce alla nostra futura memoria una fotografia autentica e completa dell’Italia di oggi.

