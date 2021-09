“Fino all’ultimo battito serie tv” RaiPlay episodio 1 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Fino all’ultimo battito serie tv” RaiPlay episodio 1?

“Fino all’ultimo battito serie tv” RaiPlay, episodio 1, è la storia di Diego Mancini, un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia. Poi, tutto il suo potere e tutta la sua bravura, però, non possono nulla contro la malattia del figlio Paolo. Inoltre, è un bambino di sette anni, cardiopatico e in attesa di trapianto. Poi, quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di quattordici anni, Vanessa.

"FINO ALL'ULTIMO BATTITO SERIE TV" RAIPLAY GUARDA IL VIDEO EPISODIO 1

