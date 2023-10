Fedez e le Stimolazioni Transcraniche: Un Approccio Innovativo nella Cura della Depressione – Cosa Sono e Come Funzionano

da vanityfair.it

Introduzione: La depressione è una malattia diffusa che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Ma la sua incidenza potrebbe essere ancora più elevata di quanto si pensi. In Italia, ad esempio, il 23% degli adolescenti soffre di depressione, superando la media europea. Recentemente, il noto cantante e rapper Fedez ha condiviso la sua lotta con la depressione e come sta cercando di affrontarla. Una delle terapie alle quali si è sottoposto è la “stimolazione transcranica,” ma cosa significa esattamente questo termine e come funziona? ‘Vanity Fair’ lo ha chiesto a allo psichiatra Marco Bortolomasi, coordinatore dell’equipe medica della Casa di Cura Villa Santa Chiara di Quinto, in provincia di Verona.

Che cos’è la stimolazione transcranica? La “stimolazione transcranica a corrente diretta” (tDCS) è una tecnica di neuromodulazione cerebrale che modifica l’attività dei circuiti cerebrali. Utilizza un piccolo dispositivo che trasmette una scarica elettrica a bassa intensità (1-2 milliAmpere) attraverso due elettrodi applicati sulla testa. La corrente continua passa da un elettrodo all’altro e influenza l’attività elettrica dei circuiti cerebrali che attraversa.

Quali effetti produce la stimolazione transcranica? La tDCS ha una funzione neuromodulatrice e mira a modulare specifiche aree del cervello, come la corteccia prefrontale sinistra. Questa regione è associata a squilibri nell’umore, ed è quindi un obiettivo comune nella terapia della depressione. La stimolazione transcranica può contribuire a stabilizzare l’attività di questa area e migliorare il benessere mentale.

In quali casi si utilizza? La tDCS si utilizza principalmente per disturbi d’ansia, dolore cronico e riabilitazione post-ictus, ma è un supporto utile anche nella terapia della depressione. Soprattutto se abbinata alla psicoterapia. È un approccio integrato che può contribuire a migliorare i risultati nella gestione della depressione.

Come si esegue la terapia di stimolazione transcranica? La terapia di stimolazione transcranica viene eseguita attraverso cicli specifici, la cui durata viene stabilita in base alla diagnosi individuale. In generale, viene praticata due volte al giorno per 20 minuti, con una durata totale variabile.

Ci sono effetti collaterali? Una delle caratteristiche vantaggiose della tDCS è che non è invasiva e non comporta effetti collaterali significativi. Gli apparecchi utilizzati sono altamente sofisticati e programmabili per garantire tempi e intensità sicure. Questa tecnica è generalmente ben tollerata dai pazienti.

In conclusione, la stimolazione transcranica rappresenta un approccio innovativo nella cura della depressione e di altri disturbi mentali. Mentre la ricerca continua a esplorare i suoi effetti e le sue applicazioni, è importante ricordare che dovrebbe essere utilizzata sotto la supervisione di professionisti della salute mentale qualificati. L’esperienza di Fedez con questa terapia rappresenta un passo avanti nella sensibilizzazione sulla salute mentale e può offrire speranza a coloro che lottano con la depressione.

