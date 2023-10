13 Ottobre 2023

Esodo da Gaza City: Fuga delle Famiglie in Fuga dai Combattimenti

Esodo da Gaza City: Fuga delle Famiglie in Fuga dai Combattimenti

da ansa.it

Mentre la guerra tra Israele e Hamas entra nel suo settimo giorno, un’evacuazione massiccia sta avvenendo a Gaza City. Con molte migliaia di persone che stanno abbandonando in fretta le proprie case e dirigendosi verso sud. Questo esodo è scaturito in risposta all’avvertimento dell’esercito israeliano, secondo il quale il nord della Striscia di Gaza diventerà una zona di operazioni militari. Questo spostamento sta coinvolgendo intere famiglie. Molte delle quali stanno procedendo a piedi, spesso con pochi bagagli a mano.

Tuttavia, c’è chi non ha altra scelta se non quella di rimanere nelle aree pericolose, come riferito da una fonte dell’ospedale al-Quds all’ANSA. Questa decisione è dovuta alla mancanza di ambulanze e di soluzioni adeguate per il ricovero dei pazienti più gravi. Nonostante l’invito del ministero dell’Interno di Hamas a Gaza di restare nelle proprie case, definendo l’annuncio dell’esercito israeliano come “propaganda,” l’ONU ha chiesto che l’ordine di evacuazione sia revocato.

La situazione sul terreno

Pesanti bombardamenti israeliani hanno continuato a colpire la Striscia di Gaza anche durante la notte, in particolare nelle vicinanze del confine, come testimoniano i video pubblicati sui social media dai residenti e le dichiarazioni dell’Aeronautica israeliana.

Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare israeliana, le forze israeliane hanno colpito “750 obiettivi militari, tra cui tunnel sotterranei utilizzati da Hamas, compound e postazioni militari, residenze di alti esponenti del terrorismo usate come centri di comando militare, magazzini per l’immagazzinamento delle armi, e sale di comunicazione.” Inoltre, sono presi di mira alti esponenti del terrorismo. Israele afferma di aver sganciato 6.000 bombe in sei giorni, con un peso complessivo di 4.000 tonnellate, colpendo oltre 3.600 obiettivi legati ad Hamas a Gaza.

Visita del segretario della Difesa USA in Israele

In un gesto di solidarietà verso Israele dopo l’attacco devastante di Hamas, il segretario della Difesa americano, Lloyd Austin, è giunto in Israele. Durante la sua visita, Austin incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, oltre ad alti funzionari del governo. Questa rappresenta la terza visita di Austin in Israele in qualità di capo del Pentagono, dopo quella del segretario di Stato Antony Blinken.

Il numero di sfollati nella Striscia di Gaza

L’ONU è stata informata dall’esercito israeliano dell’ordine di “ricollocare” circa 1,1 milioni di residenti dal nord della Striscia di Gaza al sud entro 24 ore, secondo il portavoce del segretario generale dell’ONU, Stéphane Dujarric. L’ONU ha chiesto l’annullamento di questo ordine di evacuazione. Secondo i dati delle Nazioni Unite, più di 423.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case nella Striscia di Gaza, che è stata sotto assedio e bombardata dall’esercito israeliano. Questo ha portato il numero di sfollati in questa densamente popolata striscia abitata da 2,3 milioni di persone da 84.444 a 423.378.

L’uso del fosforo bianco da parte di Israele

Il Washington Post ha riportato l’uso di fosforo bianco in uno dei recenti attacchi di Israele a Gaza. Questa è una munizione controversa, in quanto può causare gravi danni se utilizzata contro civili. Il video, verificato dal Washington Post, mostra due colpi di artiglieria sparati in rapida successione verso i bersagli, che rilasciano fosforo bianco una volta esplodendo. Human Rights Watch ha confermato l’uso del fosforo bianco sopra Gaza City.

Le notizie sul blocco dei fondi scongelati a Iran

L’Iran ha smentito le notizie che gli USA e il Qatar abbiano trovato un accordo per impedire alla Repubblica islamica di accedere ai 6 miliardi di dollari recentemente sbloccati nell’ambito dell’intesa per il rilascio di cinque prigionieri americani. La missione dell’Iran presso l’ONU ha dichiarato che questa notizia è priva di veridicità e ha riferito che il governo degli USA è consapevole che non può sottrarsi all’accordo. La situazione rimane in continua evoluzione, con importanti sviluppi politici e umanitari in Medio Oriente.

GAZA SOTTO ASSEDIO: UN TRISTE SCENARIO UMANITARIO