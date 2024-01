4 Gennaio 2024

Elodie: dal concerto annullato a Teramo alle scuse dall’Egitto

da corriere.it

Dopo essere stata costretta a cancellare il suo concerto a Teramo, Elodie si è recata in Egitto per un breve periodo di riposo. La cantante, consigliata dai medici a causa di uno stato influenzale che le ha causato un abbassamento della voce, ha ricevuto numerose critiche per la decisione di annullare l’evento. Tuttavia, la sua voce rauca non lascia spazio a dubbi sul suo stato di salute. Da terra egiziana, dove trascorre alcuni giorni di vacanza con il fidanzato Andrea Iannone, Elodie ha condiviso un aggiornamento attraverso una storia su Instagram, scusandosi e affermando di riprendersi gradualmente.

Il concerto annullato a Teramo e le critiche

La cantante Elodie ha dovuto annullare il suo concerto a Teramo, originariamente programmato per il Primo gennaio, a causa di un’improvvisa compromissione della voce causata da uno stato influenzale. Nonostante le spiegazioni mediche, Elodie è stata oggetto di numerose critiche da parte del pubblico, che ha manifestato la sua delusione per l’annullamento dell’evento.

Elodie: dal concerto annullato a Teramo alle scuse dall’Egitto – La decisione di recarsi in Egitto

In risposta alle critiche e per recuperare la sua salute, Elodie ha deciso di recarsi in Egitto per godersi qualche giorno di riposo. Accompagnata dal suo fidanzato Andrea Iannone, la cantante ha scelto la terra delle piramidi come destinazione di fuga e riflessione. Questa decisione ha sollevato ulteriori domande e commenti, ma Elodie sembra intenzionata a prendersi il tempo necessario per guarire completamente.

Il videomessaggio sui social

Dall’Egitto, Elodie ha condiviso un messaggio attraverso i social media, in particolare tramite una storia su Instagram. Nel suo post, la cantante ha espresso il desiderio di riprendersi gradualmente e ha augurato a tutti un buon anno. Nonostante le difficoltà incontrate e le critiche ricevute, Elodie sembra concentrata sulla sua salute e sul processo di guarigione.

Elodie: dal concerto annullato a Teramo alle scuse dall’Egitto – L’augurio di un ritorno graduale

Nel suo messaggio, Elodie ha sottolineato il suo impegno a riprendersi lentamente. L’augurio di un “piano piano mi riprendo” evidenzia la consapevolezza della cantante della necessità di dare priorità al suo benessere prima di fare ritorno sulle scene. La sua presenza in Egitto, oltre alla compagnia del fidanzato, potrebbe contribuire a un recupero sereno e rigenerante.

In conclusione, mentre Elodie affronta le critiche e si dedica al suo percorso di guarigione in Egitto, il pubblico resta in attesa di vederla tornare in forma e pronta per emozionare di nuovo con la sua musica. La speranza è che questa parentesi di riposo le conceda il tempo e lo spazio necessari per recuperare completamente e ritornare più forte di prima.

