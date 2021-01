Vuoi guardare il video di “E’ sempre mezzogiorno RaiPlay” puntata 7 gennaio 2021?

“E’ sempre mezzogiorno RaiPlay” puntata 7 gennaio 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“E’ sempre mezzogiorno RaiPlay”, puntata 7 gennaio 2021, è uno show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma. E, poi, giocare con il pubblico a casa, ‘portando’ per la prima volta la natura in studio. Lo fa, inoltre, con uno stile contemporaneo e di grande effetto visivo. Un muro di led a forma di emiciclo, poi, metterà la conduttrice non solo in contatto con il pubblico e i suoi ospiti.

Ma, inoltre, anche anche con il suo amato bosco, quello che circonda la sua tenuta di campagna ad Arquata Scrivia. Comunque, è uno show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma. E, poi, giocare con il pubblico a casa, ‘portando’ per la prima volta la natura in studio. Lo fa, inoltre, con uno stile contemporaneo e di grande effetto visivo. C’è, poi, un muro di led a forma di emiciclo.

“E’ sempre mezzogiorno RaiPlay”, puntata 7 gennaio 2021, è uno show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma. E, poi, giocare con il pubblico a casa, ‘portando’ per la prima volta la natura in studio. Lo fa, inoltre, con uno stile contemporaneo e di grande effetto visivo. Un muro di led a forma di emiciclo, poi, metterà la conduttrice non solo in contatto con il pubblico e i suoi ospiti.

Ma, inoltre, anche anche con il suo amato bosco, quello che circonda la sua tenuta di campagna ad Arquata Scrivia. Comunque, è uno show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma. E, poi, giocare con il pubblico a casa, ‘portando’ per la prima volta la natura in studio. Lo fa, inoltre, con uno stile contemporaneo e di grande effetto visivo. C’è, poi, un muro di led a forma di emiciclo.

“E’ SEMPRE MEZZOGIORNO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 7 GENNAIO 2021

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO