24 Gennaio 2024

Deva Cassel e Saul Nanni: quell’amore nato sul set e vissuto lontano dai social

da vanityfair.it

Il debutto incantevole

L’esordio pubblico della fresca coppia composta da Deva Cassel e Saul Nanni durante la sfilata Dior Haute Couture Primavera/Estate 2024 ha destato grande interesse e attenzione. La loro prima apparizione “in carne e ossa” ha svelato un legame complice e appassionato, immortalato in fotografie che raccontano una storia d’amore degna di un film. Entrambi giovani, belli e famosi, la modella diciannovenne e l’attore ventiquattrenne sembrano destinati a tenere banco nell’immaginario collettivo.

Deva Cassel e Saul Nanni: quell’amore nato sul set e vissuto lontano dai social – Un inizio legato al set

Il destino ha voluto che i due si incontrassero sul set della serie TV Netflix “Il Gattopardo,” un adattamento del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In questa produzione, Deva interpreta Angelica, mentre Nanni ricopre il ruolo di Tancredi. Da un contesto cinematografico, il passaggio alla vita reale è stato breve, come spesso accade nelle storie d’amore nate sul set. Un esempio tangibile è quello dei genitori di Deva, Monica Bellucci e Vincent Cassel, che si sono innamorati sul set de “L’appartamento” nel 1996, nonostante l’attrice fosse all’epoca legata sentimentalmente a Nicola Farron.

Una nuova generazione di talenti

Deva Cassel, erede di una bellezza iconica, è apparsa in pubblico radiante al fianco del suo nuovo compagno, anch’esso dotato di un fascino irresistibile, affacciandosi con successo sul panorama cinematografico italiano. Oltre a “Il Gattopardo,” entrambi sono protagonisti di un’altra produzione Netflix di rilievo, “Supersex,” in cui Nanni interpreta un giovane Rocco Siffredi. La giovane coppia è riuscita a catturare l’attenzione non solo per la loro bellezza, ma anche per il talento promettente che li accomuna.

Deva Cassel e Saul Nanni: quell’amore nato sul set e vissuto lontano dai social – La riservatezza come elemento distintivo

La relazione tra Deva e Nanni ha tenuto banco sulle pagine di gossip molto prima che i diretti interessati ufficializzassero la loro unione nell’ottobre 2023 attraverso un post su Instagram. Il debutto in coppia alla sfilata Dior Haute Couture, avvenuto tre mesi dopo, è stato il coronamento di un amore che ha saputo mantenere un profilo basso, privo di dettagli e sviluppi condivisi sui social. Questa riservatezza ha contribuito a rendere la loro storia ancora più affascinante, alimentando la curiosità del pubblico che si è affezionato a questa coppia dal fascino enigmatico.

Conclusione: un amore da film da proteggere

Deva Cassel e Saul Nanni, con la loro giovinezza, bellezza e talento, si ergono come una nuova coppia di spicco nell’olimpo delle relazioni glamour. Il loro amore, avvolto da una discrezione che spicca in un’era dominata dai social media, continua a suscitare interesse e ammirazione. Con il loro debutto pubblico e la conferma della loro relazione, questa coppia si prepara a scrivere il proprio capitolo nella storia delle unioni affascinanti e misteriose del mondo dello spettacolo.

