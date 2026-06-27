27 Giugno 2026

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“Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026 (VIDEO)

Una delle serie crime più affascinanti degli ultimi anni. Non tanto per l’originalità degli omicidi, quanto per il modo in cui la trama di Delitti ai Caraibi riesce a mescolare le regole del giallo classico con un’ambientazione insolita: il paradiso tropicale della Martinica. Un posto dove il sole splende sempre, ma dove l’oscurità si nasconde dietro ogni angolo. E dietro ogni sorriso.

La serie è prodotta in Francia con il titolo originale Tropiques Criminels e viene trasmessa in Italia su Rete 4, ma anche su Mediaset Infinity. A colpire, fin dall’inizio, è il contrasto: spiagge da cartolina e crimini efferati. Un binomio che, per quanto possa sembrare forzato, funziona a meraviglia.

L’idea alla base della serie – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

Il cuore della serie è semplice ma vincente. Due donne, molto diverse tra loro, si trovano a risolvere crimini in uno dei luoghi più belli del mondo. Non sono poliziotte qualsiasi. Mélissa Sainte-Rose è una comandante trasferita dalla Francia metropolitana, mentre Gaëlle Crivelli è una poliziotta locale dallo spirito libero, irriverente e diretta.

La struttura è quella del poliziesco procedurale. Ogni puntata presenta un nuovo caso, con una vittima, un movente da scoprire e un colpevole da smascherare. Ma c’è di più. Intorno agli omicidi ruotano vite personali tormentate, dilemmi morali, scelte difficili, e un contesto culturale che rende ogni episodio diverso dal solito poliziesco europeo.

La trama: perché funziona – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

A prima vista potrebbe sembrare una versione esotica di tante altre serie gialle. E invece no. La trama di Delitti ai Caraibi va oltre il classico “chi è l’assassino”. I delitti sono spesso legati a tematiche sociali: diseguaglianze, tensioni razziali, conflitti generazionali, difficoltà economiche, traumi familiari. Le storie sono ambientate in comunità vive, complesse, talvolta chiuse, dove la legge è solo una delle forze in gioco.

Ogni episodio è autonomo, ma al tempo stesso contribuisce ad arricchire il profilo delle protagoniste. Il passato ritorna, le emozioni cambiano, i ruoli si intrecciano. La Martinica non è mai solo uno sfondo. Diventa un personaggio vero e proprio, con le sue contraddizioni e la sua voce.

Melissa e Gaëlle: due donne, due mondi, una missione – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

La chiave del successo sta anche nella coppia protagonista. Non è la classica squadra “buono e ribelle”. Qui si tratta di due donne mature, capaci, con storie complesse e molto diverse.

Mélissa Sainte-Rose è razionale, riflessiva, severa con se stessa e con gli altri. Il trasferimento in Martinica, sua terra d’origine, la mette di fronte a radici mai esplorate del tutto. Madre single di due figli adolescenti, deve conciliare carriera e vita privata, autorità e tenerezza.

Gaëlle Crivelli è il suo opposto. Irregolare, istintiva, sarcastica. Vive di intuito, spesso prende decisioni impulsive, ma raramente sbaglia. Dietro la corazza da dura, nasconde un cuore vulnerabile e un passato che riemerge più volte.

Le due si scontrano spesso. Discutono, si punzecchiano, si giudicano. Ma nel tempo imparano a fidarsi l’una dell’altra. La loro relazione cresce episodio dopo episodio, diventando una delle dinamiche più interessanti della serie.

La Martinica come non l’avete mai vista – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

Uno dei punti forti di Delitti ai Caraibi è l’ambientazione. La Martinica, isola delle Antille Francesi, è resa con grande attenzione. Non come meta turistica, ma come realtà viva. I paesaggi sono meravigliosi: spiagge deserte, foreste pluviali, porticcioli, villaggi colorati. Tuttavia, sotto la superficie, si agitano tensioni vere.

Le storie raccontano anche le differenze culturali tra chi è cresciuto sull’isola e chi arriva dalla Francia continentale. Un tema presente in molte indagini. Le tradizioni locali, le credenze religiose, le dinamiche familiari: tutto ha un peso nei casi da risolvere. Anche l’ambiente influenza gli omicidi. Il mare, la giungla, i sentieri nascosti sono spesso cornici di misteri inquietanti.

Ogni puntata un caso, ma mai banale – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

La trama di Delitti ai Caraibi si sviluppa su episodi autoconclusivi. Questo significa che ogni puntata ha una sua storia, con inizio, sviluppo e risoluzione. Ma non si tratta di crimini qualsiasi.

Alcuni esempi di casi trattati:

Un omicidio durante un festival di musica tradizionale

Il cadavere di un giovane trovato su una barca affondata

Una donna uccisa in un resort di lusso frequentato solo da bianchi

La morte misteriosa di un attivista ambientalista

Non esistono soluzioni facili. I colpevoli spesso non sono chi ci si aspetta. I finali lasciano riflettere. Anche quando c’è giustizia, c’è sempre un prezzo da pagare.

Un tono originale tra noir e calore umano – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

A rendere unica la serie è anche il suo tono. Pur trattando di omicidi, Delitti ai Caraibi non è mai cupa o macabra. Le indagini si svolgono tra battute, dialoghi taglienti e momenti di tenerezza. L’equilibrio tra dramma e leggerezza è sempre ben calibrato.

Le relazioni personali, soprattutto quelle tra Melissa e i suoi figli o tra Gaëlle e i colleghi, danno profondità alla narrazione. Non mancano sorrisi, siparietti comici, gag che smorzano la tensione. Ma senza mai trasformare il tutto in una farsa.

Un giallo che sa farsi vedere e ascoltare – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

Dal punto di vista estetico, la serie è curatissima. La fotografia sfrutta i colori caldi, i tramonti, le luci naturali. I registi amano i contrasti: tra luce e ombra, tra paesaggi da sogno e verità crudeli.

Anche la musica gioca un ruolo importante. La colonna sonora alterna sonorità caraibiche a brani più cupi. Alcune scene usano il silenzio con grande efficacia. Altre si appoggiano al ritmo per dare energia. In ogni caso, l’audio accompagna lo spettatore e contribuisce all’atmosfera.

Non solo crimini: i temi forti dietro ogni episodio – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

Sotto l’apparenza da serie crime, Delitti ai Caraibi affronta temi importanti. Il razzismo, il sessismo, la povertà, l’omertà, la corruzione: sono tutti elementi che emergono nei casi trattati. Le protagoniste, essendo donne in ruoli di comando, devono spesso affrontare pregiudizi e ostilità.

Anche la maternità, la solitudine e il senso del dovere vengono messi al centro. Le scelte personali dei personaggi sono realistiche, spesso dolorose. Non c’è il lieto fine per forza. Ma c’è sempre coerenza.

Dove e come vedere Delitti ai Caraibi – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

La serie è trasmessa in Italia su Rete 4, solitamente in estate, con doppio episodio serale. Le stagioni precedenti sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand del gruppo Mediaset. Lì si possono recuperare tutte le puntate già andate in onda, anche in lingua originale.

Ogni stagione è composta da 8 episodi, ognuno della durata di circa 52 minuti. Finora sono state prodotte 4 stagioni, e una quinta è già in fase di scrittura.

Perché vale la pena iniziare a guardarla – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

In un panorama televisivo spesso dominato da formule già viste, Delitti ai Caraibi riesce a distinguersi. Non è solo l’ambientazione a renderla diversa. È il modo in cui si raccontano le storie. Con empatia, con ritmo, con stile.

È una serie che si può iniziare da qualsiasi stagione. Non serve conoscere tutto per apprezzarla. Ma più si va avanti, più si entra nel mondo delle protagoniste. E ci si affeziona.

Un giallo che profuma di mare, ma punge come un coltello – “Delitti ai Caraibi” Rete 4 puntata 28 giugno 2026

Delitti ai Caraibi è la dimostrazione che si può fare crime di qualità anche lontano dalle solite strade metropolitane. Il sole dei tropici illumina i segreti più bui. Le indagini si intrecciano con le emozioni. I colpevoli non sono mostri, ma esseri umani.

E le detective? Non sono supereroine. Sono donne vere. Che sbagliano, soffrono, ma non si arrendono.

Se cercate una serie crime diversa, avvincente e piena di atmosfera, questa è la vostra prossima visione.

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