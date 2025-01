9 Gennaio 2025

Vuoi guardare il video di “Dalla strada al palco” puntata 10 gennaio 2025?

“Dalla strada al palco” puntata 10 gennaio 2025 (VIDEO)

da raiplay.it

“Dalla strada al palco”: un talent show unico

“Dalla strada al palco” torna con un’altra emozionante puntata. Nek e Bianca Guaccero conducono il talent show dedicato alla ricerca del miglior artista di strada in Italia. Inoltre, il programma si distingue per il suo format innovativo e coinvolgente.

Cosa rende speciale questo talent show

Il programma dà voce a cantanti, musicisti e artisti di strada. Poi, ogni partecipante ha l’opportunità di raccontare la propria storia e di esibirsi davanti a un pubblico appassionato. Inoltre, gli “ospiti importanti” giocano un ruolo cruciale, influenzando il destino dei concorrenti.

Ogni puntata propone nuove performance, cariche di emozioni e talento. Poi, le storie personali degli artisti creano un legame profondo con il pubblico. Inoltre, le esibizioni mettono in risalto la capacità di trasformare un angolo di strada in un vero palcoscenico.

La magia della conduzione

Nek e Bianca Guaccero portano entusiasmo e professionalità al programma. Poi, la loro empatia con gli artisti li aiuta a sentirsi a proprio agio. Inoltre, il loro dialogo vivace e spontaneo aggiunge un tocco speciale a ogni puntata.

Dove vedere la puntata

La puntata del 10 gennaio 2025 è disponibile su Rai 1 e RaiPlay. Poi, chi non riesce a seguirla in diretta può trovarla in replica sulla piattaforma streaming. Inoltre, RaiPlay offre la possibilità di guardare le esibizioni ovunque e in qualsiasi momento.

Un invito a scoprire nuovi talenti

“Dalla strada al palco” celebra l’arte di strada e il talento nascosto di tanti artisti. Poi, il programma ispira chi sogna di trasformare la propria passione in una carriera. Inoltre, le storie dei concorrenti dimostrano che il successo può partire da un semplice marciapiede.

Non perdere l’occasione di seguire questa nuova puntata e lasciarti emozionare. Poi, il talento italiano merita di essere scoperto e apprezzato. Inoltre, il programma continua a regalare momenti indimenticabili a ogni spettatore.

“DALLA STRADA AL PALCO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 10 GENNAIO 2025

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO